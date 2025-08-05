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Неймар назвал имя лучшего полузащитника за всю историю футбола

Бразильский футболист назвал лучшим полузащитником за всю историю футбола своего экс-партнера по «Барселоне».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Андрес Иньеста — лучший полузащитник, которого я когда-либо видел. У него были невероятные качества. Он отличный парень, легенда, ему даже не нужен “Золотой мяч”. Он несравним ни с кем, потому что он отличается от всех остальных. У него были элегантность и невероятный класс», — цитирует Неймара Give me Sport.

Иньеста завершил карьеру в октябре прошлого года. Последним клубом хавбека был «Эмирейтс» из ОАЭ. Испанец является воспитанником «Барселоны» и провел в системе клуба 22 года.

Неймар играл за каталонцев с 2013-го по 2017 год. Вместе «Барселоной» он побеждал в Лиге чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и трижды — обладателем Кубка страны. За сине-гранатовых Неймар провел 186 матчей, в которых 105 мячей и сделал 76 результативных передач.

В конце января Неймар вернулся в «Сантос» в качестве свободного агента. Футболист заключил соглашение с черно-белыми до конца 2025 года с возможностью продления контракта. До возвращения в «Сантос» бразилец на протяжении полутора лет был игроком саудовского «Аль-Хиляля». За это время он провел за клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. В 2024 году Неймар заработал 101 млн евро, проведя на поле 42 минуты.

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