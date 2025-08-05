Неймар назвал имя лучшего полузащитника за всю историю футбола

В конце января Неймар вернулся в «Сантос» в качестве свободного агента. Футболист заключил соглашение с черно-белыми до конца 2025 года с возможностью продления контракта. До возвращения в «Сантос» бразилец на протяжении полутора лет был игроком саудовского «Аль-Хиляля». За это время он провел за клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. В 2024 году Неймар заработал 101 млн евро, проведя на поле 42 минуты.