Кейн отреагировал на уход Сон Хын Мина из «Тоттенхэма»

Напомним, 2 августа Сон Хын Мин объявил о решении покинуть «Тоттенхэм» эти летом.
Харри Кейн является воспитанником «шпор». Вместе с южнокорейским нападающим Кейн выступал за «Тоттенхэм» с 2015-го до 2023 года, пока не перешел в мюнхенскую «Баварию».
«Сонни, Сонни, Сонни. Что я могу сказать. За эти годы мы пережили вместе столько волшебных моментов на поле и за его пределами. Как личность и игрок ты заслужил тот успех, которого добился. Ты один из лучших в футболе.
Мне было так приятно видеть, как ты завоевал трофей в прошлом сезоне, и я не сомневаюсь, что твои следующие шаги увенчаются успехом. Скоро увидимся», — написал Кейн в социальных сетях.
33-летний Сон Хын Мин выступал за «Тоттенхэм» с лета 2015 года, куда перешел из леверкузенского «Байера». Он провел за клуб 454 матча во всех турнирах, в которых забил 173 гола и сделал 101 результативную передачу. В минувшем сезоне форвард стал победителем Лиги Европы. В 2022 году Сон Хын Мин с 23 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги, разделив этот титул с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля». В январе форвард продлил контракт с лондонским клубом до лета 2026 года.
Позднее стало известно, что Сон Хын Мин подписал соглашение с клубом МЛС «Лос-Анджелес». Футболист присоединится к новой команде в ближайшее время.