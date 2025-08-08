Кейн отреагировал на уход Сон Хын Мина из «Тоттенхэма»

«Сонни, Сонни, Сонни. Что я могу сказать. За эти годы мы пережили вместе столько волшебных моментов на поле и за его пределами. Как личность и игрок ты заслужил тот успех, которого добился. Ты один из лучших в футболе.



Мне было так приятно видеть, как ты завоевал трофей в прошлом сезоне, и я не сомневаюсь, что твои следующие шаги увенчаются успехом. Скоро увидимся», — написал Кейн в социальных сетях.