«Нужен другой вратарь». Пирес призвал «ПСЖ» продать Сафонова

На минувших выходных парижский клуб объявил о переходе 23-летнего вратаря «Лилля» Люка Шевалье. Сумма трансфера составила 40 млн евро. Ожидается, что он станет новым первым номером в «ПСЖ», так как парижане не сумели договориться с Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте.
«Доннарумму я бы оставил. Потому что он уверен в себе, и, конечно, благодаря ему “Пари Сен-Жермен” выиграл Лигу чемпионов. Сафонов? Его бы я продал. Нужен другой вратарь, чтобы больше конкурировать с Доннаруммой и заставить его развиваться еще сильнее.
Шевалье? Ну, я только что сказал, что “ПСЖ” нужно заменить второго номера. Способен ли Шевалье быть вторым номером? Это хороший вопрос. Мне очень нравится Шевалье. Но согласится ли он сидеть на скамейке запасных и быть вторым номером? В этом я не уверен, но в любом случае, да, это вратарь, которого я бы взял в свою команду, конечно», — сказал Пирес в новом видео на YouTube-канале CARRÉ.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Вратарь сборной России провел за «ПСЖ» 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В первом сезоне с Сафоновым «ПСЖ» выиграл четыре турнира: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Кроме того, парижский клуб вышел в финал клубного чемпионата мира, где уступил лондонскому «Челси» (0:3).
Ранее сообщалось, что состав «ПСЖ» в ближайшие дни пополнит украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный, за которого парижане заплатят 67 млн евро.