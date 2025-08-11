«Нужен другой вратарь». Пирес призвал «ПСЖ» продать Сафонова

«Доннарумму я бы оставил. Потому что он уверен в себе, и, конечно, благодаря ему “Пари Сен-Жермен” выиграл Лигу чемпионов. Сафонов? Его бы я продал. Нужен другой вратарь, чтобы больше конкурировать с Доннаруммой и заставить его развиваться еще сильнее.



Шевалье? Ну, я только что сказал, что “ПСЖ” нужно заменить второго номера. Способен ли Шевалье быть вторым номером? Это хороший вопрос. Мне очень нравится Шевалье. Но согласится ли он сидеть на скамейке запасных и быть вторым номером? В этом я не уверен, но в любом случае, да, это вратарь, которого я бы взял в свою команду, конечно», — сказал Пирес в новом видео на YouTube-канале CARRÉ.