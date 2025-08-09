Ричмонд
«ПСЖ» объявил о подписании пятилетнего контракта с вратарём Шевалье

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о переходе вратаря Люка Шевалье из «Лилля».

Источник: ФК "ПСЖ"

Соглашение с 23-летним голкипером заключено до 2030 года. Он будет выступать за парижан под 30-м номером. По данным журналиста Фабрицио Романо, за Шевалье заплатили более чем € 40 млн.

«Я — ребёнок, живущий своей мечтой. С самого детства я мечтал играть на самом высоком уровне. Я хотел бы поблагодарить президента Насера Аль-Хелаифи, Луиса Кампоса и тренера Луиса Энрике, весь тренерский штаб и всех, кто усердно работал, чтобы я попал в “Пари Сен-Жермен”. Я очень рад быть здесь. Я буду носить эту футболку со страстью и амбициями», — сказал Шевалье.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш намерен в ближайшее время продать действующего голкипера команды Джанлуиджи Доннарумму. Также за «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

В минувшем сезоне Шевалье провёл 34 матча в Лиге 1, в 11 из которых отыграл «на ноль». В Лиге чемпионов вратарь пропустил 13 мячей в 10 встречах. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.