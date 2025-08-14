«Мог погибнуть, как Жота». Антонио вспомнил, как попал в ДТП

Нападающий «Вест Хэма» Микаил Антонио вспомнил о ДТП, в которое попал 7 декабря 2024 года, не справившись с управлением «Феррари» в пригороде Лондона. Позднее ямаец перенес операцию в связи с переломом ноги.
«Раньше я был тем человеком, который все откладывает в сторону, думая: “Разберусь с этим потом”. Теперь я действую сразу. Это чувство, что все может произойти в любую секунду. Я ведь просто ехал домой после тренировки — и едва не лишился жизни.
Первое, что сказал мне врач: “Да, у тебя перелом ноги, но это то, что со временем заживает. Ты снова сможешь играть в футбол”. Так что вопроса, смогу ли я вернуться на поле, не стояло.
Все зависело от меня и того, сколько труда я вложу. А я всегда был трудягой. В итоге я сделал это в два раза быстрее обычных сроков.
[Происшествие с Диогу Жотой] выбило меня из колеи. Я как раз был в зале, работал над укреплением ноги с личным физиотерапевтом, и он показал мне новость: “Ты видел это?”.
Я просто не смог продолжать тренировку, собрал вещи и ушел домой. Это потрясло меня, ведь такое могло произойти и со мной», — заявил экс-форвард «Вест Хэма» изданию FourFourTwo
Напомним, 3 июля братья-футболисты Диогу Жота и Андре Тейшейра да Силва попали в смертельное ДТП в Испании. У их автомобиля при попытке обгона лопнула шина: машина вылетела с трассы, перевернулась и загорелась. Братья погибли, не сумев выбраться из горящей машины.