Матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 23 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Весь прошлый сезон оба клуба мучительно преодолевали кризис. «Сити» в итоге финишировал на неплохом с учетом того, что происходило с командой зимой, третьем месте в АПЛ, а «Тоттенхэм» испил чашу страданий до конца, финишировав лишь в одной позиции от группы вылета (17-е место). Зато «шпоры» выиграли первый европейский трофей за 41 год, победив в Лиге Европы. Тренера Энджа Постекоглу все равно уволили, и его место занял Томас Франк — кажется, не менее экстравагантный, нежели его предшественник.