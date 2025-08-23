Матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 23 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 14:30 мск и пройдет на «Этихад Стэдиум». Главный арбитр встречи — Питер Бэнкс. Трансляцию и лучшие моменты игры можно посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ! Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Весь прошлый сезон оба клуба мучительно преодолевали кризис. «Сити» в итоге финишировал на неплохом с учетом того, что происходило с командой зимой, третьем месте в АПЛ, а «Тоттенхэм» испил чашу страданий до конца, финишировав лишь в одной позиции от группы вылета (17-е место). Зато «шпоры» выиграли первый европейский трофей за 41 год, победив в Лиге Европы. Тренера Энджа Постекоглу все равно уволили, и его место занял Томас Франк — кажется, не менее экстравагантный, нежели его предшественник.
«Ман Сити» стартовал в АПЛ сверхуверенно, разгромив в 1-м туре в гостях «Вулверхэмптон» со счетом 4:0. Судя по этому матчу, помимо Эрлинга Холанда у «горожан» теперь есть еще один суперфутболист — новичок Тиджани Рейндерс, перешедший летом из «Милана», начал с места в карьер, забив гол и соорудив для партнеров еще два. Последим за ним против «Тоттенхэма», который не славится надежной обороной.
Лондонский клуб после летней перезагрузки едва не организовал сенсацию в первом же официальном матче. До 85-й минуты встречи за Суперкубок Европы с грозным «ПСЖ» на табло горели удивительные 0:2 в пользу англичан. Однако победители Лиги чемпионов в концовке сравняли счет, а затем были сильнее в серии пенальти. «Операция прошла успешно — пациент умер», — так оригинальный Франк описал качество игры и итоговый результат. В 1-м туре АПЛ никто не умер: «Тоттенхэм» уверенно взял верх дома над «Бернли» (3:0) благодаря дублю Ришарлисона. Но впереди более серьезное испытание.
Очные встречи в минувшем сезоне вышли занятными — в рамках АПЛ побеждали только гости. В ноябре «Тоттенхэм» ошарашил всех, уничтожив кризисный «Сити» на его поле со счетом 4:0. А перед этим выбил из Кубка лиги (2:1). Однако в феврале подопечные Пепа Гвардиолы вернули должок, но уже скромнее — 1:0. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.
Фаворитом встречи являются хозяева. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1,45, а шансы «Тоттенхэма» оценили в 6,20. Ничья идет с коэффициентом 5,00. Эксперты ждут результативной игры. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,50, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,60. Если в этой игре забьют обе команды, сыграет коэффициент 1,65. Самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Манчестер Сити» (7,50).