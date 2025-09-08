Лукаку не сыграет до декабря из-за глубокого разрыва бедра

32-летний бельгиец травмировался в августе в товарищеской встрече против «Олимпиакоса» (2:1). Врачи диагностировали у Лукаку глубокий разрыв мышцы бедра, при этом он решил отказаться от операции и выбрал консервативное лечение, которое займет не менее трех месяцев.
Из-за травмы Лукаку не был включен в заявку «Наполи» на общий этап Лиги чемпионов, который стартует на следующей неделе.
Лукаку перешел в «Наполи» летом 2024 года из «Челси» за 30 млн евро. В прошлом сезоне он провел за неаполитанцев 38 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач, и помог клубу во второй раз за три года выиграть чемпионат Италии.
После двух туров «Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своем активе шесть набранных очков. В субботу, 13 сентября, неаполитанцы на выезде сыграют с «Фиорентиной». Начало матча — в 21:45 по московскому времени.