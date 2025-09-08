Лукаку не сыграет до декабря из-за глубокого разрыва бедра

Лукаку перешел в «Наполи» летом 2024 года из «Челси» за 30 млн евро. В прошлом сезоне он провел за неаполитанцев 38 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач, и помог клубу во второй раз за три года выиграть чемпионат Италии.