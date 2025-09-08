Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.67
П2
6.06
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.44
П2
9.00
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.78
П2
10.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.10
П2
4.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.20
П2
1.69
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.68
П2
7.16
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.11
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.15
П2
3.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.75
X
5.08
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.97
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.44
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Словакия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
0
:
Испания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
3
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
6
:
Казахстан
0
П1
X
П2

Лукаку не сыграет до декабря из-за глубокого разрыва бедра

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку не вернется на поле раньше декабря из-за травмы бедра. Об этом сообщает Football Italia.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

32-летний бельгиец травмировался в августе в товарищеской встрече против «Олимпиакоса» (2:1). Врачи диагностировали у Лукаку глубокий разрыв мышцы бедра, при этом он решил отказаться от операции и выбрал консервативное лечение, которое займет не менее трех месяцев.

Из-за травмы Лукаку не был включен в заявку «Наполи» на общий этап Лиги чемпионов, который стартует на следующей неделе.

Лукаку перешел в «Наполи» летом 2024 года из «Челси» за 30 млн евро. В прошлом сезоне он провел за неаполитанцев 38 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач, и помог клубу во второй раз за три года выиграть чемпионат Италии.

После двух туров «Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своем активе шесть набранных очков. В субботу, 13 сентября, неаполитанцы на выезде сыграют с «Фиорентиной». Начало матча — в 21:45 по московскому времени.