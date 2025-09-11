Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
17:00
Амкал
:
Салют Белгород
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.16
П2
3.25
Футбол. Кубок России
19:30
Леон Сатурн
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.05
П2
2.10
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2

«Шахтер» готовит иск против УАФ из-за допингового дела Мудрика

«Шахтер» намерен направить в суд иск к Украинской ассоциации футбола (УАФ) в связи с допинговым делом украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В декабре 2024 года 24-летний футболист был отстранен после положительный допинг-пробы на мельдоний. Ему грозит дисквалификация на срок до четырех лет.

Предполагается, что мельдоний попал в организм Мудрика через стволовые клетки, которые ему вводил физиотерапевт сборной Украины для ускоренного восстановления. Эти клетки были получены от коровы, которая, вероятно, подвергалась воздействию запрещенного вещества.

По информации источника, если эта версия подтвердится, «Шахтер» подаст иск против УАФ, поскольку клуб рискует потерять 30 млн евро, предусмотренные в рамках трансферного соглашения с «Челси» в качестве бонусов.

Отмечается, что к делу может быть причастен глава УАФ Андрей Шевченко, который одобрил инъекции столовых клеток в организм Мудрика.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из «Шахтера». Сумма трансфера с учетом бонусов составила 100 млн евро, благодаря чему украинец стал четвертым самым дорогим игроком в истории лондонцев. Мудрик провел за «Челси» 73 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.