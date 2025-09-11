«Шахтер» готовит иск против УАФ из-за допингового дела Мудрика

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из «Шахтера». Сумма трансфера с учетом бонусов составила 100 млн евро, благодаря чему украинец стал четвертым самым дорогим игроком в истории лондонцев. Мудрик провел за «Челси» 73 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.