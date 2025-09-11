«Шахтер» готовит иск против УАФ из-за допингового дела Мудрика

В декабре 2024 года 24-летний футболист был отстранен после положительный допинг-пробы на мельдоний. Ему грозит дисквалификация на срок до четырех лет.
Предполагается, что мельдоний попал в организм Мудрика через стволовые клетки, которые ему вводил физиотерапевт сборной Украины для ускоренного восстановления. Эти клетки были получены от коровы, которая, вероятно, подвергалась воздействию запрещенного вещества.
По информации источника, если эта версия подтвердится, «Шахтер» подаст иск против УАФ, поскольку клуб рискует потерять 30 млн евро, предусмотренные в рамках трансферного соглашения с «Челси» в качестве бонусов.
Отмечается, что к делу может быть причастен глава УАФ Андрей Шевченко, который одобрил инъекции столовых клеток в организм Мудрика.
Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из «Шахтера». Сумма трансфера с учетом бонусов составила 100 млн евро, благодаря чему украинец стал четвертым самым дорогим игроком в истории лондонцев. Мудрик провел за «Челси» 73 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.