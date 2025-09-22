«Реал» пропустит «Золотой мяч» из-за ситуации с Винисиусом

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который набрал в голосовании на 41 балл больше, чем Винисиус — 1170 против 1129. Третье и четвертое место в голосовании также заняли игроки «Реала» — полузащитник Джуд Беллингем (917) и защитник Дани Карвахаль (550).