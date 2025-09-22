«Реал» пропустит «Золотой мяч» из-за ситуации с Винисиусом

По информации источника, представители мадридского клуба не приедут на торжественное мероприятие, которое состоится сегодня в Париже. При этом игроки «сливочных» претендуют как на главный трофей, так и на награды лучшему вратарю и молодому футболисту.
Таким образом, «Реал» проигнорирует церемонию вручения «Золотого мяча» второй год подряд. Годом ранее мадридский клуб также отказался от посещения мероприятия после того, как стало известно, что вингер «сливочных» Винисиус Жуниор не получит награду.
В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который набрал в голосовании на 41 балл больше, чем Винисиус — 1170 против 1129. Третье и четвертое место в голосовании также заняли игроки «Реала» — полузащитник Джуд Беллингем (917) и защитник Дани Карвахаль (550).
В этом году на «Золотого мяч» номинированы три игрока «Реала» — Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Главным фаворитом на получение самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе является вингер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в парижском театре Шатле. Начало — в 21:00 по московскому времени.