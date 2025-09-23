Доннарумма назвал лучшего вратаря современности

В сентябре Доннарумма перешел в «Манчестер Сити». По информации источника, сумма трансфера составила €39 млн. Его трудовое соглашение с «горожанами» рассчитано до лета 2030 года. По информации журналиста Николо Скиры, годовая зарплата составит €13 млн в год, еще €2 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.