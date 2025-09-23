Ричмонд
Доннарумма назвал лучшего вратаря современности

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос, кого считает лучшим вратарем современности.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, вчера, 22 сентября, в театре Шатле в Париже состоялась церемония вручения наград от журнала France Football. Доннарумма стал обладателем премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина.

«Какого вратаря я признаю лучшим? Хм, для меня лучший — это Ян Облак», — ответил Доннарумма на вопрос журналистки и блогера Полины Лысенко.

26-летний Доннарумма завоевал приз лучшему вратарю во второй раз, ранее он получал награду в 2021 году. В минувшем сезоне голкипер в составе «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции.

Итальянец выходил в стартовом составе в 15 из 17 матчей Лиги чемпионов, в 6 играх он оставил свои ворота в неприкосновенности. Доннарумму включили в символическую сборную турнира. Также вратарь провел 24 матча в чемпионате Франции, где был признан лучшим вратарем турнира.

В сентябре Доннарумма перешел в «Манчестер Сити». По информации источника, сумма трансфера составила €39 млн. Его трудовое соглашение с «горожанами» рассчитано до лета 2030 года. По информации журналиста Николо Скиры, годовая зарплата составит €13 млн в год, еще €2 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.