Мбаппе повторил рекорд Ференца Пушкаша, державшийся 66 лет

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сделал дубль в выездном матче 6-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (4:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На 64-й минуте Мбаппе реализовал пенальти, а спустя две минуты забил после выхода один на один. 26-летний француз с семью мячами уверенно возглавляет бомбардирскую гонку Ла Лиги, опережая ближайших преследователей на три гола.

Мбаппе забил 38 голов в первых 40 играх чемпионата Испании, повторив клубный рекорд, принадлежавший легендарному венгерскому Ференцу Пушкашу, который он установил в 1959 году. Также Мбаппе опередил португальца Криштиану Роналду, который за первые 40 матчей в Ла Лиге забил 37 мячей.

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 66 матчей во всех турнирах, в которых забил 53 мяча и отдал шесть голевых передач.

Ранее Мбаппе стал девятым самым быстрым автором 50 голов за «Реал» во всех турнирах, достигнув этой отметки за 63 матча. В XXI веке быстрее него это сделал лишь Криштиану Роналду, которому потребовалось на девять игр меньше.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая ближайших преследователей в лице «Барселоны» и «Вильярреала» на пять очков. В субботу, 27 сентября, «сливочные» на выезде сыграют с «Атлетико». Начало матча — в 17:15 по московскому времени.