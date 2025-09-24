Мбаппе повторил рекорд Ференца Пушкаша, державшийся 66 лет

Ранее Мбаппе стал девятым самым быстрым автором 50 голов за «Реал» во всех турнирах, достигнув этой отметки за 63 матча. В XXI веке быстрее него это сделал лишь Криштиану Роналду, которому потребовалось на девять игр меньше.