Матч «Атлетико» — «Реал» Мадрид 27 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 17:15 мск и пройдет на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано», домашней арене мадридского «Атлетико». Главный арбитр встречи — Хавьер Альберола Рохас. Игру «Атлетико» — «Реал» Мадрид в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Атлетико» — «Реал» — это, конечно, не «Эль-Класико», но тоже очень большой матч для Испании, а отношения двух клубов, в особенности их болельщиков, между собой так же накалены. Вратарь Тибо Куртуа уж сто лет выступает за «Реал», но ему все так же шлют проклятия с трибун фанаты «Атлетико», не простившие измены своего бывшего любимца.
Отдельная интрига состоит в том, что это первое дерби двух мадридских суперклубов после оглушительного скандала в Лиге чемпионов. Тогда команды сошлись в ⅛ финала евротурнира, и двухматчевое противостояние докатилось до серии пенальти, где при ударе с точки у лидера «Атлетико» и героя того матча Хулиана Альвареса предательски поехала нога, и аргентинец допустил двойное касание. Или нет — ни одного четкого повтора нам так и не показали. В любом случае, ВАР вмешался, гол был отменен, «Реал» пошел дальше, «Атлетико» вылетел, но шумиха была такая, что ФИФА даже оперативно скорректировала правила на сей счет. Теперь Альваресу дали бы перебить, но ему и пылкому тренеру Диего Симеоне от этого не легче.
Ноль сомнений, что неистовый Симеоне, настраивая своих парней на завтрашнее дерби, обязательно вспомнит тот момент и призовет к мести. Она была бы очень кстати, потому что «Атлетико» среднененько начал новый чемпионат и после 7 туров занимает лишь 9-е место, отставая от лидирующего «Реала» уже на 9 очков. Матч точно будет огненным. Форма «Реала» явно лучше, но раненый «Атлетико» еще опаснее, оба лучших голеадора своих клубов Мбаппе и Альварес раззабивались в последнее время, так что назревает эпическая битва. Результаты и расписание чемпионата Испании по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «сливочным». Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 2,25, а шансы «Атлетико» оценили в 2,90. Ничья идет с коэффициентом 3,60. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,70, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,15.