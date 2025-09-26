Матч «Атлетико» — «Реал» Мадрид 27 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Отдельная интрига состоит в том, что это первое дерби двух мадридских суперклубов после оглушительного скандала в Лиге чемпионов. Тогда команды сошлись в ⅛ финала евротурнира, и двухматчевое противостояние докатилось до серии пенальти, где при ударе с точки у лидера «Атлетико» и героя того матча Хулиана Альвареса предательски поехала нога, и аргентинец допустил двойное касание. Или нет — ни одного четкого повтора нам так и не показали. В любом случае, ВАР вмешался, гол был отменен, «Реал» пошел дальше, «Атлетико» вылетел, но шумиха была такая, что ФИФА даже оперативно скорректировала правила на сей счет. Теперь Альваресу дали бы перебить, но ему и пылкому тренеру Диего Симеоне от этого не легче.