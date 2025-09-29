Все чемпионы Испании: от сенсаций до династий

Первые сенсации: «Бетис» и «Севилья»
В сезоне-1934/35 чемпионство завоевал «Реал Бетис». Для клуба из Севильи это был первый и остается единственным титул. Тренер Патрик О’Коннелл строил команду на сплоченности и грамотной обороне.
Через десятилетие, в сезоне-1945/46, чемпионом стала «Севилья». Под руководством Рамона Энсинаса команда демонстрировала атакующий стиль. В составе выделялся Гильермо Кампаналь — мощный форвард, который крушил обороны соперников. Это был единственный титул для «Севильи», который до сих пор остается гордостью болельщиков на «Рамон Санчес Писхуан».
Баскская сила: «Атлетик» и «Реал Сосьедад»
Футбол в Стране Басков всегда был особенным. «Атлетик Бильбао» стал одной из первых великих сил Ла Лиги. С восемью титулами «львы» входят в топ-4 чемпионов Испании. Их золотые годы пришлись на 1930-е, 1950-е и 1980-е, когда атакующую линию возглавлял Тельмо Сарра. Баски всегда делали ставку на своих воспитанников, и это придавало их победам особую ценность.
Настоящую сенсацию подарил «Реал Сосьедад», который дважды подряд стал чемпионом — в сезонах-1980/81 и 1981/82. Под руководством Альберто Ормаэчеа клуб из Сан-Себастьяна выстроил прочный коллектив, где выделялся в том числе Хесус Мари Сатрустеги. Эти победы стали символом возрождения баскского футбола и до сих пор остаются вершиной в истории «Реал Сосьедад».
«Валенсия»: золотые десятилетия
С шестью титулами «Валенсия» — один из самых успешных клубов Испании. Первое золото пришло в сезоне-1941/42, а 40-е стали настоящим золотым десятилетием для клуба: атака с Эпи и Гильермо Горостиса наводила ужас на соперников.
Следующие титулы пришли в сезоне-1970/71 в начале 2000-х при Рафаэле Бенитесе. Сезоны-2001/02 и 2003/04 стали настоящей революцией. «Валенсия» с Давидом Альбельдой, Рубеном Барахой, Гаиской Мендьетой и блиставшим Пабло Аймаром доказала, что можно бросить вызов «Реалу» и «Барселоне». Особенно памятен сезон-2003/04, когда «летучие мыши» оформили дубль — чемпионат и Кубок УЕФА.
«Депортиво Ла Корунья» — легенда «Супер-Депора»
Сезон-1999/2000 стал апофеозом «Депортиво Ла Корунья». Под руководством Хавьера Ируреты команда, считавшаяся середняком, взяла титул, опередив «Барсу» и «Реал». Легендарный Рой Макай забивал решающие голы, Фран и Мауро Силва дирижировали в центре поля.
Этот титул стал символом эпохи «Супер-Депора», когда команда из Галисии несколько лет подряд оставалась в числе лидеров Ла Лиги и грозной силой в Лиге чемпионов.
«Атлетико» Мадрид: вечный боец
С 11 титулами «Атлетико» остается третьим клубом Испании по количеству побед. Его чемпионства приходили в разные эпохи: 40-е, 70-е и 90-е. Но особое значение имеют последние три — 1995/96, 2013/14 и 2020/21.
Сезон-1995/96 при Радомире Античe запомнился дублем — чемпионат и Кубок Испании. В сезоне- 2013/14 команда Диего Симеоне совершила подвиг: в эпоху «Реала» и «Барсы» она сумела взять золото. В последнем туре гол Диего Година на «Камп Ноу» принес «матрасникам» трофей. В сезоне-2020/21 мадридцы вновь доказали характер, когда в тяжелейшей борьбе опередили конкурентов.
«Барселона»: каталонская машина
С 28 титулами «Барселона» занимает второе место в истории Ла Лиги. Первые победы пришли еще в 1929 году, но настоящая доминация началась в конце XX века.
Эпоха Йохана Кройфа и его Dream Team принесла четыре чемпионства подряд в начале 90-х. В составе тогда блистали Стоичков, Лаудруп и Гвардиола.
Затем пришла эпоха Франка Райкарда и, главное, Пепа Гвардиолы. С Лео Месси, Хави и Иньестой «Барса» выиграла чемпионаты 2009, 2010 и 2011 годов, играя в «тики-таку», ставшую эталоном футбола. Последние титулы под руководством Хави и Ханси Флика закрепили статус «Барселоны» как суперсилы, способной соперничать с «Реалом» десятилетиями.
«Реал» Мадрид: король Ла Лиги
36 титулов делают «Реал» абсолютным рекордсменом чемпионата Испании. Первая золотая эра клуба пришлась на 1950-е и 1960-е, когда команда с Пако Хенто и Пирри штурмовала вершины.
В 80-х «Реал» властвовал благодаря «Пятерке стервятников» — Бутрагеньо, Мичелу, Мартину Васкесу, Санчесу и Пардеса. Это поколение выиграло пять чемпионств подряд.
XXI век подарил «Реалу» новые династии. Эпоха «галактикос» с Фигу, Зиданом и Роналдо принесла два титула, а затем пришел период доминации Криштиану Роналду и Серхио Рамоса. Последние победы при Карло Анчелотти вновь доказали, что «Реал» остается символом стабильности и победного духа.
История Ла Лиги — это сплав династий и сенсаций. «Реал» и «Барселона» задали недосягаемую планку, но именно победы «Бетиса», «Севильи», «Депортиво» или «Реал Сосьедада» напоминают: испанский футбол — это не только битва двух гигантов. Здесь каждый чемпионат хранит возможность для нового чуда. И именно это делает Ла Лигу одной из самых интересных и драматичных лиг мира.