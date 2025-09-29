Все чемпионы Испании: от сенсаций до династий

Испанская Примера — это не просто национальный чемпионат. Это сцена, где рождаются легенды, вспыхивают сенсации и строятся футбольные империи. Сегодня для многих она ассоциируется с вечным противостоянием мадридского «Реала» и «Барселоны». Однако история Ла Лиги хранит и другие страницы — о неожиданных чемпионах вроде «Бетиса», «Севильи» или «Депортиво», о баскской гордости «Атлетика» и «Реал Сосьедад», о горячем характере «Атлетико», о золотых эпохах «Валенсии».