Голкипер «Кайрата» пропустил гол с центра поля: видер

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря «Кайрата» Шерхана Калмурзу после матча в Алматы (0:5). Также после встречи с «Реалом» УЕФА включил сейв Шерхана Калмурзы против Мбаппе в подборку лучших.