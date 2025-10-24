Ричмонд
Голкипер «Кайрата» пропустил гол с центра поля: видер

18-летний Шерхан Калмурза, сделавший сделал семь сейвов в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала», пропустил досадный гол.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В матче 26-го тура Первой лиги Казахстана вторая команда «Кайрата» на своем поле принимала столичный «SD Family». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:1. На 83-й минуте игрок гостей Артур Дадаханов забил гол ударом с центра поля, воспользовавшись ошибкой голкипера алматинской команды Шерхана Калмурзы.

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря «Кайрата» Шерхана Калмурзу после матча в Алматы (0:5). Также после встречи с «Реалом» УЕФА включил сейв Шерхана Калмурзы против Мбаппе в подборку лучших.

Шерхан Калмурза провел 9 матчей за взрослую команду «Кайрата», в которых пропустил 12 мячей. 3 матча молодой вратарь провел «на ноль».

По итогам Первой лиги «Кайрат-Жастар» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.