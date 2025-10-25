Матч «Реал» — «Барселона» 26 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В прошлом сезоне «Барселона» добилась впечатляющего успеха, выиграв под руководством Ханси Флика все четыре матча против «Реала» во всех турнирах. Это одна из причин, почему мадридский клуб теперь тренирует не Карло Анчелотти, отправившийся в Бразилию, а Хаби Алонсо. И тренирует здорово — у «Реала» к концу октября лишь одно поражение, от мадридского «Атлетико», а все остальные матчи Ла Лиги и Лиги чемпионов выиграны. «Барса» не сильно отстает: у сине-гранатовых на одно поражение больше — в чемпионате они недавно в гостях уступили «Севилье», а прямо перед этим проиграли действующему победителю Лиги чемпионов «ПСЖ», причем дома. Отставание на два очка в таблице Примеры связано с ничьей против «Райо» еще в августе. Результаты и расписание чемпионата Испании по футболу вы можете найти здесь.