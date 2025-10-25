Матч «Реал» — «Барселона» 26 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Эспаньол
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.36
X
2.50
П2
5.02
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
1
:
Сандерленд
1
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.80
П2
7.10
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Фулхэм
1
Все коэффициенты
П1
2.38
X
5.30
П2
18.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
2.29
X
2.18
П2
7.40
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
1
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
3.95
П2
15.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
1
:
Динамо Мх
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
1.27
П2
16.20
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
0
:
РБ Лейпциг
6
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.00
П2
1.03
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
2
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
68.00
X
5.75
П2
1.30
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
3
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:00
Брест
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.90
П2
1.45
Футбол. Италия
19:00
Наполи
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.29
П2
2.34
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.90
П2
7.75
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.88
П2
8.25
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.01
П2
3.50
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.50
П2
7.37
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.58
П2
6.46
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.96
П2
4.01
Футбол. Италия
21:45
Кремонезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.05
X
4.37
П2
1.57
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.18
X
4.18
П2
1.83
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.69
П2
2.06
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.61
П2
2.56
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Матч «Реал» — «Барселона» 26 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 26 октября, в рамках 10-го тура чемпионата Испании состоится встреча мадридского «Реала» и «Барселоны».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матч начнется в 18:15 мск и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», в Мадриде. Главный арбитр встречи — Сесар Сото Градо. Игру «Реал» — «Барселона» в прямом эфире можно будет увидеть на официальном сайте «Матч ТВ».

Непримиримые армии болельщиков «Реала» и «Барселоны» дождались первого Эль-Класико в сезоне-2025/26. После девяти туров мадридцы и каталонцы идут первыми и вторыми в Ла Лиге соответственно на расстоянии лишь двух очков, что дополнительно повышает градус противостояния. Футболисты команд, ветераны, функционеры клубов минимум всю последнюю неделю, а то и больше обменивались различными колкостями — особенно преуспел Ямаль, которого ждет горячий прием в Мадриде на поле и на трибунах, и вот пришло время выяснить, кто сильнее, на поле в честном бою.

В прошлом сезоне «Барселона» добилась впечатляющего успеха, выиграв под руководством Ханси Флика все четыре матча против «Реала» во всех турнирах. Это одна из причин, почему мадридский клуб теперь тренирует не Карло Анчелотти, отправившийся в Бразилию, а Хаби Алонсо. И тренирует здорово — у «Реала» к концу октября лишь одно поражение, от мадридского «Атлетико», а все остальные матчи Ла Лиги и Лиги чемпионов выиграны. «Барса» не сильно отстает: у сине-гранатовых на одно поражение больше — в чемпионате они недавно в гостях уступили «Севилье», а прямо перед этим проиграли действующему победителю Лиги чемпионов «ПСЖ», причем дома. Отставание на два очка в таблице Примеры связано с ничьей против «Райо» еще в августе. Результаты и расписание чемпионата Испании по футболу вы можете найти здесь.

У «Реала» традиционно немало травм, и, как обычно, больше в группе обороны, но лидеры атаки Мбаппе, Винисиус, Беллингем в хорошей форме. У «Барсы» вовремя вернулись в строй Ямаль и Фермин Лопес, в их отсутствие шикарно заиграл новичок Рэшфорд, но нет Ольмо, Левандовского, Рафиньи и еще нескольких игроков, а команда в последние недели выглядит не так мощно, как «Реал», хотя входила в сезон хорошо и по-прежнему забивает дальше больше, чем заклятые враги из столицы.

Каталонцы будут биться в гостях без своего главного тренера — Флик некстати поймал дисквалификацию в тяжелом матче с «Жироной», а попытки клуба ее отменить, не принесли успеха. Все ждут зрелищной игры и множества голов, учитывая кадровые проблемы в обороне тех и других. Букмекеры зарядили на тотал больше 2.5 мяча минимальный коэффициент 1,28, даже больше 3.5 предлагают за скромные 1,73. Что касается явного фаворита, в Эль-Класико его не может быть по определению, но чуть вероятнее победа «Реала» — коэффициент 2,00 против 3,30 на выигрыш «Барселоны».

Футбол. Испания
26.10
Реал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.42
П2
3.31