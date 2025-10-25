Матч «Реал» — «Барселона» 26 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 18:15 мск и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», в Мадриде. Главный арбитр встречи — Сесар Сото Градо. Игру «Реал» — «Барселона» в прямом эфире можно будет увидеть на официальном сайте «Матч ТВ».
Непримиримые армии болельщиков «Реала» и «Барселоны» дождались первого Эль-Класико в сезоне-2025/26. После девяти туров мадридцы и каталонцы идут первыми и вторыми в Ла Лиге соответственно на расстоянии лишь двух очков, что дополнительно повышает градус противостояния. Футболисты команд, ветераны, функционеры клубов минимум всю последнюю неделю, а то и больше обменивались различными колкостями — особенно преуспел Ямаль, которого ждет горячий прием в Мадриде на поле и на трибунах, и вот пришло время выяснить, кто сильнее, на поле в честном бою.
В прошлом сезоне «Барселона» добилась впечатляющего успеха, выиграв под руководством Ханси Флика все четыре матча против «Реала» во всех турнирах. Это одна из причин, почему мадридский клуб теперь тренирует не Карло Анчелотти, отправившийся в Бразилию, а Хаби Алонсо. И тренирует здорово — у «Реала» к концу октября лишь одно поражение, от мадридского «Атлетико», а все остальные матчи Ла Лиги и Лиги чемпионов выиграны. «Барса» не сильно отстает: у сине-гранатовых на одно поражение больше — в чемпионате они недавно в гостях уступили «Севилье», а прямо перед этим проиграли действующему победителю Лиги чемпионов «ПСЖ», причем дома. Отставание на два очка в таблице Примеры связано с ничьей против «Райо» еще в августе. Результаты и расписание чемпионата Испании по футболу вы можете найти здесь.
У «Реала» традиционно немало травм, и, как обычно, больше в группе обороны, но лидеры атаки Мбаппе, Винисиус, Беллингем в хорошей форме. У «Барсы» вовремя вернулись в строй Ямаль и Фермин Лопес, в их отсутствие шикарно заиграл новичок Рэшфорд, но нет Ольмо, Левандовского, Рафиньи и еще нескольких игроков, а команда в последние недели выглядит не так мощно, как «Реал», хотя входила в сезон хорошо и по-прежнему забивает дальше больше, чем заклятые враги из столицы.
Каталонцы будут биться в гостях без своего главного тренера — Флик некстати поймал дисквалификацию в тяжелом матче с «Жироной», а попытки клуба ее отменить, не принесли успеха. Все ждут зрелищной игры и множества голов, учитывая кадровые проблемы в обороне тех и других. Букмекеры зарядили на тотал больше 2.5 мяча минимальный коэффициент 1,28, даже больше 3.5 предлагают за скромные 1,73. Что касается явного фаворита, в Эль-Класико его не может быть по определению, но чуть вероятнее победа «Реала» — коэффициент 2,00 против 3,30 на выигрыш «Барселоны».