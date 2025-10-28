Бывшего тренера «Динамо» уволили из клуба МЛС

«Сандро провел нашу команду по невероятному пути в плей-офф 2024 года и повысил стандарты основного состава. Благодарим Сандро за вклад в развитие клуба и желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы.
«Быки» по итогам регулярного чемпионата МЛС не смогли выйти в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции. Немецкий специалист возглавлял «Нью-Йорк Ред Буллз» с декабря 2023 года. Его контракт был рассчитан до конца 2025-го.
Шварцу 47 лет. С октября 2020 года по июнь 2022-го он был главным тренером московского «Динамо». Бело-голубые в сезоне-2020/21 заняли седьмое место в чемпионате России, а в сезоне-2021/22 впервые с 2008 года завоевали медали первенства страны, став третьими, а также дошли до финала Кубка России.
С 2013 года Шварц работал в структуре германского «Майнца», тренируя молодежную, а затем резервную команду, в мае 2017 года он был назначен главным тренером основной команды. Под его руководством «Майнц» занимал 14-е и 12-е места по итогам двух сезонов чемпионата Германии, в ноябре 2019 года специалист покинул команду после неудачного старта в первенстве страны сезона-2019/20. После ухода из «Динамо» Шварц недолгое время возглавлял берлинскую «Герту».
На днях лишился работы и другой экс-тренер «Динамо» — турецкий «Фатих Карагюмрюк» отправил в отставку чешского специалиста Марцела Личку.