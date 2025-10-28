Бывшего тренера «Динамо» уволили из клуба МЛС

С 2013 года Шварц работал в структуре германского «Майнца», тренируя молодежную, а затем резервную команду, в мае 2017 года он был назначен главным тренером основной команды. Под его руководством «Майнц» занимал 14-е и 12-е места по итогам двух сезонов чемпионата Германии, в ноябре 2019 года специалист покинул команду после неудачного старта в первенстве страны сезона-2019/20. После ухода из «Динамо» Шварц недолгое время возглавлял берлинскую «Герту».