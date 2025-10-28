Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.71
X
4.00
П2
1.63
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.36
П2
2.79
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.25
П2
6.90
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.97
П2
6.60
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2

Бывшего тренера «Динамо» уволили из клуба МЛС

«Нью-Йорк Ред Буллз» объявил об отставке Сандро Шварца с поста главного тренера.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сандро провел нашу команду по невероятному пути в плей-офф 2024 года и повысил стандарты основного состава. Благодарим Сандро за вклад в развитие клуба и желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Быки» по итогам регулярного чемпионата МЛС не смогли выйти в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции. Немецкий специалист возглавлял «Нью-Йорк Ред Буллз» с декабря 2023 года. Его контракт был рассчитан до конца 2025-го.

Шварцу 47 лет. С октября 2020 года по июнь 2022-го он был главным тренером московского «Динамо». Бело-голубые в сезоне-2020/21 заняли седьмое место в чемпионате России, а в сезоне-2021/22 впервые с 2008 года завоевали медали первенства страны, став третьими, а также дошли до финала Кубка России.

С 2013 года Шварц работал в структуре германского «Майнца», тренируя молодежную, а затем резервную команду, в мае 2017 года он был назначен главным тренером основной команды. Под его руководством «Майнц» занимал 14-е и 12-е места по итогам двух сезонов чемпионата Германии, в ноябре 2019 года специалист покинул команду после неудачного старта в первенстве страны сезона-2019/20. После ухода из «Динамо» Шварц недолгое время возглавлял берлинскую «Герту».

На днях лишился работы и другой экс-тренер «Динамо» — турецкий «Фатих Карагюмрюк» отправил в отставку чешского специалиста Марцела Личку.