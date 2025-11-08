Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 9 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.00
П2
8.00
Футбол. Первая лига
15:00
Арсенал
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.59
П2
8.00
Футбол. Англия
15:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.62
П2
2.52
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.28
П2
3.42
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.88
П2
5.46
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.30
П2
2.49
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.30
П2
2.43
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.49
П2
7.10
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.90
П2
3.00
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.25
П2
3.55
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.00
П2
7.10
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.97
X
4.09
П2
1.88
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.94
П2
2.49
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
13.00
X
7.45
П2
1.22
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.30
П2
3.38
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.66
П2
4.30
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.40
П2
3.70
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.40
П2
2.21
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.96
П2
6.97
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.20
П2
7.70
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
7.80
X
4.45
П2
1.48
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.75
П2
3.37
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.55
П2
4.77
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.22
П2
1.58
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.24
П2
7.90
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.61
П2
2.47
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.94
П2
3.40

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 9 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 9 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Игра начнется в 19:30 мск и пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере. Главный арбитр встречи — Крис Кавана. Трансляцию и лучшие моменты игры можно посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ!

Один из важнейших матчей первого круга АПЛ состоится в это воскресенье в Манчестере. Лучшим клубом первых 10 туров чемпионата без сомнения стал лондонский «Арсенал», который в этом сезоне под руководством Микеля Артеты играет неброско, но крайне эффективно, а все остальные неуклонно отстают. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.

В 11-м туре встречаются два ближайших преследователя, «Ман Сити» и «Ливерпуль», которые уже успели пережить по небольшому кризису. В случае «Ливерпуля» кризис, наверное, посерьезнее, ведь после удачного старта, где «красным» в некоторых матчах откровенно везло, команда Арне Слота взяла и рухнула, проиграв в чемпионате, Лиги чемпионов и Кубке лиги в общей сложности шесть раз.

«Где вы увидели нестабильность? “Ливерпуль” был очень стабилен — стабильно проигрывал», — с юмором подвел итоги октября сам голландский тренер. Почему у него улучшилось настроение, понятно. В ноябре команда пошла на поправку, обыграла «Астон Виллу» Эмери 2:0 и даже мадридский «Реал» Алонсо в Лиге чемпионов 1:0. То есть два раза подряд сыграла на ноль, столько же, сколько за все предыдущие матчи вместе взятые. Следующее испытание — конкурент номер один в борьбе за чемпионский титул последних лет.

«Манчестер Сити» Гвардиолы не так штормит, как год назад, но проблемы бывают. Каталонский тренер подошел к их решению вдумчиво и перестроил игру команды, которая теперь совершенно не стесняется иногда сыграть вторым номером. Как в последнем матче Лиги чемпионов дома с «Боруссией». 50 на 50 по владению мячом — нонсенс для Гвардиолы еще пару лет назад, а сейчас нормально, тем более, счет на табло разгромный в его пользу (4:1).

И вот новый «Сити» и новый «Ливерпуль» встречаются друг с другом. Поражение крайне нежелательно, ведь «Арсенал» почти не дает осечек, хотя у него серьезный соперник в туре — «Сандерленд» с 4-го места. Конкуренты, прежде всего, «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» идут очень близко. Хотя Гвардиола перед игрой, признав опасную для конкурентов стабильность «Арсенала», сказал, что дело даже не в турнирном положении. «Наши встречи с “Ливерпулем” — это английское Эль-Класико», — в устах каталонца мощное заявление.

На своем домашнем стадионе «Сити» стоит считать фаворитом. Холанд, кажется, решил побить все свои и без того невероятные бомбардирские рекорды, а еще набрал форму Фил Фоден. «Ливерпулю» необходимо очень внимательно сыграть в обороне, как минимум, не хуже, чем в двух последних матчах, иначе шансов не будет. С этим согласны букмекеры. Коэффициент на победу «Сити» равен 1,93, а «Ливерпуля» — 3,75. На ничью можно поставить за 4,10, но обе команды такой исход не очень устраивает.

