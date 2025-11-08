Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 9 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 19:30 мск и пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере. Главный арбитр встречи — Крис Кавана. Трансляцию и лучшие моменты игры можно посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ!
Один из важнейших матчей первого круга АПЛ состоится в это воскресенье в Манчестере. Лучшим клубом первых 10 туров чемпионата без сомнения стал лондонский «Арсенал», который в этом сезоне под руководством Микеля Артеты играет неброско, но крайне эффективно, а все остальные неуклонно отстают. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.
В 11-м туре встречаются два ближайших преследователя, «Ман Сити» и «Ливерпуль», которые уже успели пережить по небольшому кризису. В случае «Ливерпуля» кризис, наверное, посерьезнее, ведь после удачного старта, где «красным» в некоторых матчах откровенно везло, команда Арне Слота взяла и рухнула, проиграв в чемпионате, Лиги чемпионов и Кубке лиги в общей сложности шесть раз.
«Где вы увидели нестабильность? “Ливерпуль” был очень стабилен — стабильно проигрывал», — с юмором подвел итоги октября сам голландский тренер. Почему у него улучшилось настроение, понятно. В ноябре команда пошла на поправку, обыграла «Астон Виллу» Эмери 2:0 и даже мадридский «Реал» Алонсо в Лиге чемпионов 1:0. То есть два раза подряд сыграла на ноль, столько же, сколько за все предыдущие матчи вместе взятые. Следующее испытание — конкурент номер один в борьбе за чемпионский титул последних лет.
«Манчестер Сити» Гвардиолы не так штормит, как год назад, но проблемы бывают. Каталонский тренер подошел к их решению вдумчиво и перестроил игру команды, которая теперь совершенно не стесняется иногда сыграть вторым номером. Как в последнем матче Лиги чемпионов дома с «Боруссией». 50 на 50 по владению мячом — нонсенс для Гвардиолы еще пару лет назад, а сейчас нормально, тем более, счет на табло разгромный в его пользу (4:1).
И вот новый «Сити» и новый «Ливерпуль» встречаются друг с другом. Поражение крайне нежелательно, ведь «Арсенал» почти не дает осечек, хотя у него серьезный соперник в туре — «Сандерленд» с 4-го места. Конкуренты, прежде всего, «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» идут очень близко. Хотя Гвардиола перед игрой, признав опасную для конкурентов стабильность «Арсенала», сказал, что дело даже не в турнирном положении. «Наши встречи с “Ливерпулем” — это английское Эль-Класико», — в устах каталонца мощное заявление.
На своем домашнем стадионе «Сити» стоит считать фаворитом. Холанд, кажется, решил побить все свои и без того невероятные бомбардирские рекорды, а еще набрал форму Фил Фоден. «Ливерпулю» необходимо очень внимательно сыграть в обороне, как минимум, не хуже, чем в двух последних матчах, иначе шансов не будет. С этим согласны букмекеры. Коэффициент на победу «Сити» равен 1,93, а «Ливерпуля» — 3,75. На ничью можно поставить за 4,10, но обе команды такой исход не очень устраивает.