Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 9 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Манчестер Сити» Гвардиолы не так штормит, как год назад, но проблемы бывают. Каталонский тренер подошел к их решению вдумчиво и перестроил игру команды, которая теперь совершенно не стесняется иногда сыграть вторым номером. Как в последнем матче Лиги чемпионов дома с «Боруссией». 50 на 50 по владению мячом — нонсенс для Гвардиолы еще пару лет назад, а сейчас нормально, тем более, счет на табло разгромный в его пользу (4:1).