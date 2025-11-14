Ричмонд
Представитель Захаряна отреагировал на слухи об интересе «ПСЖ»

Агент российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин опроверг слухи об интересе к игроку со стороны «ПСЖ».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщил, что действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» с российским вратарем Матвеем Сафоновым в составе интересуется Захаряном.

— Нет оснований давать комментарии по поводу того, что не является действительностью. Как я могу комментировать то, что никто не знает, кроме конкретного Telegram‑канала? У нас такой информации нет, — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

В текущем сезоне полузащитник провел за «Реал Сосьедад» семь матчей, в которых забил один гол. 29 октября Захарян впервые с февраля вышел в стартовом составе в матче 1/64 Кубка Испании с «Негрейрой» и отличился на 54-й минуте встречи (3:0).

Напомним, Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за 13 млн евро. 22-летний футболист провел за испанский клуб 51 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.