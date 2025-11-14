Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.52
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
29.00
X
12.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.26
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.06
П2
1.76
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.00
П2
1.24
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2

Захарян может перейти в «ПСЖ» Сафонова

Французский «Пари Сен-Жермен» рассматривает полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна как перспективное и финансово выгодное приобретение. Об этом сообщает Sport Baza.

Источник: Пресс-служба "Реал Сосьедад"

Парижский клуб рассматривает и альтернативные варианты усиления середины поля. Главной целью называется 18-летний полузащитник «Порту» Родриго Мора.

В то же время испанский клуб не планировал расставаться с Захаряном, однако готов рассмотреть поступившие предложения.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал Сосьедад» 7 матчей, забил 1 гол и сыграл 222 минуты.

Существенным препятствием для трансфера может стать наличие в составе «ПСЖ» украинского защитника Ильи Забарного. Забарный ставил условием своего перехода отсутствие в команде российских футболистов.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.