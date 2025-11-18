Ричмонд
«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн евро за игрока «Реала»

Как сообщает Fichajes, «Манчестер Сити» заинтересован в подписании 20-летнего турецкого полузащитника Арды Гюлера.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, «Манчестер Сити» готов заплатить 100 миллионов евро за трансфер молодого таланта. Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола считает, что Гюлер способен идеально вписаться в его тактическую систему.

Однако при Хаби Алонсо турок регулярно выходит на поле, став одним из ключевых игроков в составе «Реала». Футболист считается незаменимым элементом в проекте команды.

Действующий контракт хавбека с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Арда Гюлер перешел в «Реал Мадрид» из «Фенербахче» летом 2023 года. Турецкий футболист провел за клуб 77 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 17 результативных передач.

В составе сборной Турции Арда Гюлер дебютировал в 17 лет. Всего на его счету 26 матчей и 6 голов за национальную команду. Сегодня турки проводят заключительную встречу в группе E в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Арда Гюлер с партнерами по команде сыграют в Севилье против сборной Испании, которая практически гарантировала себе участие в мировом первенстве. Команда Турции весной сыграет в плей-офф за право участия на чемпионате мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.