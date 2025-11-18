«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн евро за игрока «Реала»

В составе сборной Турции Арда Гюлер дебютировал в 17 лет. Всего на его счету 26 матчей и 6 голов за национальную команду. Сегодня турки проводят заключительную встречу в группе E в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Арда Гюлер с партнерами по команде сыграют в Севилье против сборной Испании, которая практически гарантировала себе участие в мировом первенстве. Команда Турции весной сыграет в плей-офф за право участия на чемпионате мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.