«Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн евро за игрока «Реала»

По данным источника, «Манчестер Сити» готов заплатить 100 миллионов евро за трансфер молодого таланта. Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола считает, что Гюлер способен идеально вписаться в его тактическую систему.
Однако при Хаби Алонсо турок регулярно выходит на поле, став одним из ключевых игроков в составе «Реала». Футболист считается незаменимым элементом в проекте команды.
Действующий контракт хавбека с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Арда Гюлер перешел в «Реал Мадрид» из «Фенербахче» летом 2023 года. Турецкий футболист провел за клуб 77 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 17 результативных передач.
В составе сборной Турции Арда Гюлер дебютировал в 17 лет. Всего на его счету 26 матчей и 6 голов за национальную команду. Сегодня турки проводят заключительную встречу в группе E в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Арда Гюлер с партнерами по команде сыграют в Севилье против сборной Испании, которая практически гарантировала себе участие в мировом первенстве. Команда Турции весной сыграет в плей-офф за право участия на чемпионате мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.