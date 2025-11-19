Бензема — о «холодном» рукопожатии с Роналду: Не играем на камеру

— Нет, я вас умоляю. Мы поговорили в подтрибунном помещении. Мы обнялись, пообщались. Нам не нужно повторять это на поле. Зачем делать это еще раз? Мы очень уважаем друг друга, у нас все в порядке. Нам не нужно ничего доказывать. Мы многому научились друг у друга. Люди ведут себя так, будто нам нужно играть на камеру. Это не так. Есть взаимное уважение. А на поле каждый из нас сосредоточен на своей работе, — сказал Бензема в интервью YouTube-канале Diario AS.