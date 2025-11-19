Бензема — о «холодном» рукопожатии с Роналду: Не играем на камеру

В конце октября «Аль-Наср» с Роналду проиграл «Аль-Иттихаду» в матче ⅛ финала Кубка Саудовской Аравии (1:2). Роналду и Бензема сдержанно поприветствовали друг друга на поле.
— Саудовской Аравии нужны такие игроки, как Криштиану, как я, как другие футболисты, которые приехали сюда, чтобы передать европейский опыт. Мы должны показать местным ребятам, что требуется для того, чтобы они могли переходить в другие клубы. Страна становится все более открытой. Люди относятся друг к другу с большим уважением. Мне здесь очень нравится.
— Пару недель назад «Аль-Наср» играл против «Аль-Иттихада», Криштиану Роналду против Бензема. Приветствие на поле выглядело холодным…
— Нет, я вас умоляю. Мы поговорили в подтрибунном помещении. Мы обнялись, пообщались. Нам не нужно повторять это на поле. Зачем делать это еще раз? Мы очень уважаем друг друга, у нас все в порядке. Нам не нужно ничего доказывать. Мы многому научились друг у друга. Люди ведут себя так, будто нам нужно играть на камеру. Это не так. Есть взаимное уважение. А на поле каждый из нас сосредоточен на своей работе, — сказал Бензема в интервью YouTube-канале Diario AS.
Криштиану Роналду и Карим Бензема выступали вместе за мадридский «Реал» с 2009-го по 2018 год.