Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Поль Погба впервые с 2023 года может сыграть в официальном матче

Полузащитник «Монако» Поль Погба может дебютировать за команду в матче 13-го тура Лиги 1 против «Ренна», сообщает L'Équipe.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча между командами пройдет 22 ноября на домашнем стадионе клуба «Ренн».

Планировалось, что Погба выйдет на поле в октябре в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Анже» (1:1), но футболист получил травму и выбыл на несколько недель. После восстановления Погба повредил лодыжку и не смог дебютировать за «Монако».

В последний раз Погба выходил на поле 3 сентября в составе «Ювентуса». Игрок провел на поле 28 минут в матче чемпионата Италии с «Эмполи».

Напомним, в сентябре 2023 года агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура Серии А с «Удинезе». Проба В также дала положительный результат. В феврале 2024 года футболист был отстранен на четыре года. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев.

В конце июня Погба стал игроком «Монако», в котором выступает российский полузащитник Александр Головин. Трудовое соглашение с Погба рассчитано до 30 июня 2027 года.

Поль Погба является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером Евро-2016 в составе сборной Франции. За карьеру футболист выступал за итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне «Монако» располагается на 6-м месте в турнирной таблице Лиги 1 с 20 очками.

