Поль Погба впервые с 2023 года может сыграть в официальном матче

Встреча между командами пройдет 22 ноября на домашнем стадионе клуба «Ренн».
Планировалось, что Погба выйдет на поле в октябре в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Анже» (1:1), но футболист получил травму и выбыл на несколько недель. После восстановления Погба повредил лодыжку и не смог дебютировать за «Монако».
В последний раз Погба выходил на поле 3 сентября в составе «Ювентуса». Игрок провел на поле 28 минут в матче чемпионата Италии с «Эмполи».
Напомним, в сентябре 2023 года агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура Серии А с «Удинезе». Проба В также дала положительный результат. В феврале 2024 года футболист был отстранен на четыре года. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев.
В конце июня Погба стал игроком «Монако», в котором выступает российский полузащитник Александр Головин. Трудовое соглашение с Погба рассчитано до 30 июня 2027 года.
Поль Погба является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером Евро-2016 в составе сборной Франции. За карьеру футболист выступал за итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне «Монако» располагается на 6-м месте в турнирной таблице Лиги 1 с 20 очками.