Поль Погба впервые с 2023 года может сыграть в официальном матче

Напомним, в сентябре 2023 года агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура Серии А с «Удинезе». Проба В также дала положительный результат. В феврале 2024 года футболист был отстранен на четыре года. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев.