Аллегри стал седьмым тренером с сотней побед во главе «Милана»

Как сообщает Opta, для главного тренера «Милана» Массимилиана Аллегри эта победа стала 100-й во главе клуба. 58-летний специалист стал седьмым тренером, которому удалось выиграть не менее 100 матчей с «Миланом» во всех турнирах.
Ранее этого показателя достигли Карло Анчелотти, Нерео Рокко, Фабио Капелло, Стефано Пиоли, Нильс Лидхольм и Арриго Сакки.
Напомним, Аллегри вернулся в «Милан» в мае, ранее он уже возглавлял итальянский клуб с 2010-го по 2014 год.
Аллегри прокомментировал победу над «Интером».
«Отличная победа, зрелищный матч. Первые 15 минут мы играли немного скованно, но потом раскрепостились и создали четыре-пять моментов, где могли принять более верные решения, особенно когда нужно было своевременно запускать Пулишича и Салемакерса вперед.
Нам нужно было точнее действовать при подачах, а во втором тайме, когда мы забили, было понятно, что “Интер” пойдет вперед. У нас были хорошие шансы, когда Леау выходил один в один, мы грамотно оборонялись за счет превентивной опеки — это важно в матчах с “Интером”, который смертельно опасен, когда выбирается из первого прессинга», — приводит слова Аллегри Football Italia.
В текущем сезоне «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А с 25 очками. «Интер» располагается на четвертой строчке с 24 баллами.