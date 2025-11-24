Ричмонд
Аллегри стал седьмым тренером с сотней побед во главе «Милана»

Накануне «Милан» одержал победу над «Интером» в матче 12-го тура чемпионата Италии (1:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает Opta, для главного тренера «Милана» Массимилиана Аллегри эта победа стала 100-й во главе клуба. 58-летний специалист стал седьмым тренером, которому удалось выиграть не менее 100 матчей с «Миланом» во всех турнирах.

Ранее этого показателя достигли Карло Анчелотти, Нерео Рокко, Фабио Капелло, Стефано Пиоли, Нильс Лидхольм и Арриго Сакки.

Напомним, Аллегри вернулся в «Милан» в мае, ранее он уже возглавлял итальянский клуб с 2010-го по 2014 год.

«Отличная победа, зрелищный матч. Первые 15 минут мы играли немного скованно, но потом раскрепостились и создали четыре-пять моментов, где могли принять более верные решения, особенно когда нужно было своевременно запускать Пулишича и Салемакерса вперед.

Нам нужно было точнее действовать при подачах, а во втором тайме, когда мы забили, было понятно, что “Интер” пойдет вперед. У нас были хорошие шансы, когда Леау выходил один в один, мы грамотно оборонялись за счет превентивной опеки — это важно в матчах с “Интером”, который смертельно опасен, когда выбирается из первого прессинга», — приводит слова Аллегри Football Italia.

В текущем сезоне «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А с 25 очками. «Интер» располагается на четвертой строчке с 24 баллами.