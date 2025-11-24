Аллегри стал седьмым тренером с сотней побед во главе «Милана»

«Отличная победа, зрелищный матч. Первые 15 минут мы играли немного скованно, но потом раскрепостились и создали четыре-пять моментов, где могли принять более верные решения, особенно когда нужно было своевременно запускать Пулишича и Салемакерса вперед.



Нам нужно было точнее действовать при подачах, а во втором тайме, когда мы забили, было понятно, что “Интер” пойдет вперед. У нас были хорошие шансы, когда Леау выходил один в один, мы грамотно оборонялись за счет превентивной опеки — это важно в матчах с “Интером”, который смертельно опасен, когда выбирается из первого прессинга», — приводит слова Аллегри Football Italia.