L'Équipe: Матвей Сафонов может уйти из «ПСЖ» зимой

По информации источника, в клубе рассматривают вариант, при котором зимой не будет совершено ни одного трансфера. Из возможных уходов обсуждаются лишь два игрока — российский голкипер Матвей Сафонов и бразильский защитник Лукас Бералдо. Отмечается, что оба футболиста недовольны своим положением в клубе из-за отсутствия игровой практики.
Напомним, 26-летний Сафонов в текущем сезоне еще ни разу не вышел на поле в составе «ПСЖ». Ворота парижан защищает перешедший из «Лилля» Люка Шевалье.
После матча «ПСЖ» в Лиге чемпионов с «Тоттенхэмом» (5:3) фанаты парижского клуба раскритиковали Шевалье. Вратарь пропустил три гола после пяти ударов в створ. Они призвали главного тренера Луиса Энрике поставить в ворота Сафонова.
Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне голкипер провел 17 матчей за парижан, в семи играх сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, одержал победу в Лиге чемпионов, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА.