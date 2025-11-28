L'Équipe: Матвей Сафонов может уйти из «ПСЖ» зимой

По информации источника, в клубе рассматривают вариант, при котором зимой не будет совершено ни одного трансфера. Из возможных уходов обсуждаются лишь два игрока — российский голкипер Матвей Сафонов и бразильский защитник Лукас Бералдо. Отмечается, что оба футболиста недовольны своим положением в клубе из-за отсутствия игровой практики.