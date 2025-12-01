Ричмонд
Голкипер «Барселоны» вернулся к тренировкам после операции

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вернулся к тренировкам в общей группе спустя четыре месяца после операции на спине, сообщает AS.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В понедельник, 1 декабря, сине-гранатовые провели тренировку в преддверии матча 14-го тура Ла Лиги против мадридского «Атлетико». Тер Штеген трениовался вместе с другими вратарями каталонского клуба — Жоаном Гарсией и Войцехом Щенсным.

Напомним, в конце июля 33-летний Марк-Андре тер Штеген перенес операцию на пояснице.

Ранее у футболиста и клуба возник конфликт. Весной Тер Штеген якобы пытался давить на главного тренера с целью убрать из основного состава поляка Войцеха Щенсного, занявшего к тому моменту место в воротах. Летом сине-гранатовые приобрели из «Эспаньола» талантливого молодого голкипера Жоана Гарсию. В начале августа Тер Штеген отказывался подписать заключение о своей травме для Ла Лиги, что мешало клубу заявить новичка-голкипера.

По данным СМИ, Тер Штеген был зол на каталонский клуб, поскольку считал, что сине-гранатовые намеренно не выпускали его на поле в конце минувшего сезона. Таким образом вратарю не удалось принять участие в определенном количестве матчей и получить за это бонус в размере €3,5 млн.

Впоследствии немец заявил о примирении с «Барселоной». Жоан Гарсия был заявлен каталонцами на сезон.

В текущем сезоне «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 34 очками. Подопечные Ханси Флика опережают идущиф на втором месте мадридский «Реал» на один балл.

