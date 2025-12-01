Голкипер «Барселоны» вернулся к тренировкам после операции

Ранее у футболиста и клуба возник конфликт. Весной Тер Штеген якобы пытался давить на главного тренера с целью убрать из основного состава поляка Войцеха Щенсного, занявшего к тому моменту место в воротах. Летом сине-гранатовые приобрели из «Эспаньола» талантливого молодого голкипера Жоана Гарсию. В начале августа Тер Штеген отказывался подписать заключение о своей травме для Ла Лиги, что мешало клубу заявить новичка-голкипера.