Симеоне не понимает, почему Рафинья еще не выиграл «Золотой мяч»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру бразильского полузащитника «Барселоны» Рафиньи.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Барселона» одержала победу над «Атлетико» в матче 19-го тура чемпионата Испании со счетом 3:1. Один из голов у сине-гранатовых забил вернувшийся после травмы Рафинья (26-я минута).

«Рафинья — невероятный футболист. Он может играть где угодно. Как вингер, как полузащитник, как нападающий, так и крайний защитник. Он может забивать голы, создавать моменты, прессинговать и бегать. Не понимаю, как он до сих пор не выиграл “Золотой мяч”. Лично я бы всегда выбирал его», — приводит слова Симеоне AS.

Действующим обладателем награды «Золотой мяч» приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football, является нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. Рафинья в голосовании занял пятое место.

Рафинья выступает за «Барселону» с 2022 года. В составе каталонского клуба 28-летний футболист провел 155 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и сделал 54 результативные передачи. Вместе с «Барселоной» футболист дважды стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны, а также выиграл Кубок Испании.

В текущем сезоне «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 37 очками. В следующем туре подопечные Ханси Флика 6 декабря на выезде встретятся с «Бетисом».