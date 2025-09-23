Стал известен обладатель «Золотого мяча» 2025 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира в прошедшем сезоне. Церемония вручения награды прошла в Париже.
Вторым по итогам голосования стал 18-летний Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).
Топ-10 по итогам голосования на «Золотой мяч»
- Усман Дембеле (ПСЖ).
- Ламин Ямаль («Барселона»).
- Витинья (ПСЖ).
- Мохамед Салах («Ливерпуль»).
- Рафинья («Барселона»).
- Ашраф Хакими (ПСЖ).
- Килиан Мбаппе («Реал»).
- Коул Палмер («Челси»).
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ).
- Нуну Мендеш (ПСЖ).
Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия занял 12-е место.
На счету 28-летнего Дембеле в прошлом сезоне 37 голов и 16 голевых передач. Он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, дошел с парижанами до финала клубного чемпионата мира и взял бронзу Лиги наций со сборной Франции.
ПСЖ в понедельник играл с «Марселем» в Лиге 1, матч должен был состояться накануне, но был перенесен из-за штормовой погоды. Дембеле не играл — 5 сентября он получил травму бедра в матче сборных Франции и Украины.
В 2021 году трофей получил выступавший за ПСЖ Лионель Месси.
У женщин «Золотой мяч» третий год подряд получила испанка Айтана Бонмати («Барселона», женская сборная Испании).
Приз в четвертый раз вручили по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года.
В 2024 году обладателем «Золотого мяча» стал испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, который опередил игроков «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Мадридский клуб в последний момент решил бойкотировать церемонию.
Рекордсменом по количеству «Золотых мячей» является Лионель Месси, у которого восемь наград.
Кто получил другие награды в рамках церемонии награждения «Золотого мяча» — 2025
- Трофей Йохана Кройфа (лучший тренер): Луис Энрике (ПСЖ), Сарина Вигман (женская сборной Англии).
- Трофей Льва Яшина (лучший вратарь): Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / «Манчестер Сити», сборная Италии), Ханна Хэмптон («Челси», женская сборная Англии).
- Трофей Раймона Копа (лучший молодой игрок): Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании), Вики Лопес («Барселона», женская сборная Испании).
- Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир): Виктор Дьёкереш («Спортинг»/ «Арсенал», сборная Швеции), Ева Пайор («Барселона», женская сборная Испании).
- Лучшие команды: ПСЖ, женский Арсенал.