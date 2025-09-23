Ричмонд
Стал известен обладатель «Золотого мяча» 2025 года

Нападающий ПСЖ выиграл Лигу чемпионов и главные трофеи во Франции, дошел до финала клубного чемпионата мира и взял бронзу Лиги наций со сборной.

Источник: Getty Images

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира в прошедшем сезоне. Церемония вручения награды прошла в Париже.

Вторым по итогам голосования стал 18-летний Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).

Топ-10 по итогам голосования на «Золотой мяч»

  1. Усман Дембеле (ПСЖ).
  2. Ламин Ямаль («Барселона»).
  3. Витинья (ПСЖ).
  4. Мохамед Салах («Ливерпуль»).
  5. Рафинья («Барселона»).
  6. Ашраф Хакими (ПСЖ).
  7. Килиан Мбаппе («Реал»).
  8. Коул Палмер («Челси»).
  9. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ).
  10. Нуну Мендеш (ПСЖ).

Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия занял 12-е место.

На счету 28-летнего Дембеле в прошлом сезоне 37 голов и 16 голевых передач. Он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, дошел с парижанами до финала клубного чемпионата мира и взял бронзу Лиги наций со сборной Франции.

ПСЖ в понедельник играл с «Марселем» в Лиге 1, матч должен был состояться накануне, но был перенесен из-за штормовой погоды. Дембеле не играл — 5 сентября он получил травму бедра в матче сборных Франции и Украины.

В 2021 году трофей получил выступавший за ПСЖ Лионель Месси.

У женщин «Золотой мяч» третий год подряд получила испанка Айтана Бонмати («Барселона», женская сборная Испании).

«Золотой мяч» вручается журналом France Football (является приложением к газете L'Equipe) ежегодно с 1956 года, в 2020 году церемонию отменили из-за пандемии коронавируса. С 2010 по 2015 год награда вручалась совместно с ФИФА.

Приз в четвертый раз вручили по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года.

В 2024 году обладателем «Золотого мяча» стал испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, который опередил игроков «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Мадридский клуб в последний момент решил бойкотировать церемонию.

Рекордсменом по количеству «Золотых мячей» является Лионель Месси, у которого восемь наград.

Кто получил другие награды в рамках церемонии награждения «Золотого мяча» — 2025

  • Трофей Йохана Кройфа (лучший тренер): Луис Энрике (ПСЖ), Сарина Вигман (женская сборной Англии).
  • Трофей Льва Яшина (лучший вратарь): Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / «Манчестер Сити», сборная Италии), Ханна Хэмптон («Челси», женская сборная Англии).
  • Трофей Раймона Копа (лучший молодой игрок): Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании), Вики Лопес («Барселона», женская сборная Испании).
  • Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир): Виктор Дьёкереш («Спортинг»/ «Арсенал», сборная Швеции), Ева Пайор («Барселона», женская сборная Испании).
  • Лучшие команды: ПСЖ, женский Арсенал.

