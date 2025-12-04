Сафонов: Мне не стремно сказать, что я второй вратарь в «ПСЖ»

«Как по мне, сначала надо научиться это признавать и говорить, что мне не стремно сказать, что я второй вратарь. Потому что… Ну кого мы обманываем?(смеется). Но ты можешь это признать и остановиться, а можешь признать и работать над тем, чтобы что-то поменять», — сказал Сафонов в выпуске шоу Федора Смолова Smol Talk.