Сафонов: Мне не стремно сказать, что я второй вратарь в «ПСЖ»

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ» и все 20 игр провел на скамейке запасных. Ворота парижан защищает перешедший из «Лилля» Люка Шевалье.
«Как по мне, сначала надо научиться это признавать и говорить, что мне не стремно сказать, что я второй вратарь. Потому что… Ну кого мы обманываем?(смеется). Но ты можешь это признать и остановиться, а можешь признать и работать над тем, чтобы что-то поменять», — сказал Сафонов в выпуске шоу Федора Смолова Smol Talk.
Ранее сообщалось, что Сафонов может занять место в воротах «ПСЖ» в домашнем матче 15-го тура Лиги 1 против «Ренна». Отмечается, что Шевалье получил травму и пропустил часть тренировок на этой неделе.
Напомним, Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В текущем сезоне «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 30 очками, уступая лидирующему «Лансу» один балл.