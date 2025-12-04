Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.37
П2
7.48
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2

Сафонов: Мне не стремно сказать, что я второй вратарь в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов высказался о своей ситуации с отсутствием игровой практики в парижском клубе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

​​В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ» и все 20 игр провел на скамейке запасных. Ворота парижан защищает перешедший из «Лилля» Люка Шевалье.

«Как по мне, сначала надо научиться это признавать и говорить, что мне не стремно сказать, что я второй вратарь. Потому что… Ну кого мы обманываем?(смеется). Но ты можешь это признать и остановиться, а можешь признать и работать над тем, чтобы что-то поменять», — сказал Сафонов в выпуске шоу Федора Смолова Smol Talk.

Ранее сообщалось, что Сафонов может занять место в воротах «ПСЖ» в домашнем матче 15-го тура Лиги 1 против «Ренна». Отмечается, что Шевалье получил травму и пропустил часть тренировок на этой неделе.

Напомним, Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В текущем сезоне «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 30 очками, уступая лидирующему «Лансу» один балл.