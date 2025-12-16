Футболист «Ман Сити» сделал татуировку с фразой на русском языке

Теперь правую руку 28-летнего португальца украшает надпись «стойкий мужик», набитая на русском языке готическим шрифтом. Также на спине Диаша появился стилизованный китайский иероглиф «дао», означающий путь.
Рубен Диаш перешел в «Манчестер Сити» осенью 2020 года из «Бенфики» за 71,6 млн евро. За пять лет он провел за «горожан» 243 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.
В составе «Манчестер Сити» Диаш завоевал десять титулов, включая четыре чемпионства в АПЛ (2021−2024) и победу в Лиге чемпионов (2023). С 2021 года он является вице-капитаном команды.
Также на счету Диаша 74 матча за сборную Португалии, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. В составе национальной команды он дважды становился победителем Лиги наций (2019, 2025).
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на два балла. В среду, 17 декабря, «горожане» дома в ¼ финала Кубка английской лиги сыграют против «Брентфорда». Начало матча — в 22:30 по московскому времени.