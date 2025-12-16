Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2

Футболист «Ман Сити» сделал татуировку с фразой на русском языке

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш опубликовал в соцсетях фотографию, на которой изображены его новые татуировки.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Теперь правую руку 28-летнего португальца украшает надпись «стойкий мужик», набитая на русском языке готическим шрифтом. Также на спине Диаша появился стилизованный китайский иероглиф «дао», означающий путь.

Рубен Диаш перешел в «Манчестер Сити» осенью 2020 года из «Бенфики» за 71,6 млн евро. За пять лет он провел за «горожан» 243 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.

В составе «Манчестер Сити» Диаш завоевал десять титулов, включая четыре чемпионства в АПЛ (2021−2024) и победу в Лиге чемпионов (2023). С 2021 года он является вице-капитаном команды.

Также на счету Диаша 74 матча за сборную Португалии, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. В составе национальной команды он дважды становился победителем Лиги наций (2019, 2025).

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на два балла. В среду, 17 декабря, «горожане» дома в ¼ финала Кубка английской лиги сыграют против «Брентфорда». Начало матча — в 22:30 по московскому времени.