«ПСЖ» обязали выплатить Мбаппе 61 млн евро по контрактному спору

Парижский суд по трудовым спорам обязал «Пари Сен-Жермен» выплатить бывшему нападающему команды Килиану Мбаппе компенсацию в размере 61 млн евро по контрактному спору. Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Решение было принято судом сегодня. Приговор подлежит немедленному исполнению.

Мбаппе официально покинул «ПСЖ» в июле 2024 года в связи с истечением срока действия контракта, после чего на правах свободного агента перешел в мадридский «Реал». Через месяц после ухода нападающий обратился в Французскую футбольную лигу (LFP) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием взыскать с парижан 55 млн евро, которые не были выплачены ему по контракту. В эту сумму входят треть подписного бонуса (36 млн), зарплата игрока за последние три месяца и оставшиеся бонусы.

Впоследствии LFP приняла доводы Мбаппе и обязала «ПСЖ» выплатить ему требуемую сумму. Парижане отказались выполнять постановление и подали ответный иск к организации, оспаривая законность этого решения. В апреле 2025 года на счетах «ПСЖ» были арестованы 55 млн евро, однако вскоре клуб сумел добиться его отмены.

Также Мбаппе подал иск к «ПСЖ» с требованием выплатить 263 млн евро за невыполнение обязательств по контракту, плохое обращение с ним после отказа подписать новое соглашение и за моральный ущерб. «ПСЖ» выступил с ответным иском против Мбаппе на 440 млн евро за ущерб репутации, недобросовестное исполнение контракта и срыв перехода в саудовский «Аль‑Хиляль». Претензии «ПСЖ» были отклонены в полном объеме.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Монако» за 180 млн евро. За семь лет он провел за парижский клуб 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 результативных передач. Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».