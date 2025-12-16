«ПСЖ» обязали выплатить Мбаппе 61 млн евро по контрактному спору

Мбаппе официально покинул «ПСЖ» в июле 2024 года в связи с истечением срока действия контракта, после чего на правах свободного агента перешел в мадридский «Реал». Через месяц после ухода нападающий обратился в Французскую футбольную лигу (LFP) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием взыскать с парижан 55 млн евро, которые не были выплачены ему по контракту. В эту сумму входят треть подписного бонуса (36 млн), зарплата игрока за последние три месяца и оставшиеся бонусы.