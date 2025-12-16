Ассоциация судей Испании раскритиковала президента «Реала»

Флорентино Перес назвал дело Негрейры самым серьезным скандалом в современном футболе и обвинил руководство Ла Лиги в бездействии. Представители AESAF отмечают, что обвинения к предполагаемым скандалам, без судебного обоснования или конкретных доказательств, подрывают доверие к системе и наносят вред испанскому футболу в целом.
«Испанская ассоциация футбольных арбитров подчеркивает, что судейство является важнейшей гарантией беспристрастности и справедливости в соревнованиях. Обобщенные обвинения арбитров в причастности к предполагаемым скандалам, без судебного обоснования или конкретных доказательств, подрывают доверие к системе и наносят вред испанскому футболу в целом. Что касается так называемого дела Негрейры, AESAF полностью уважает работу судебных органов. На сегодняшний день в отношении арбитров не выдвинуто никаких обвинений, что делает необходимым соблюдение принципа презумпции невиновности и избегание заявлений, которые могут привести к ошибочным выводам в общественном мнении», — сказано в заявлении пресс-службы AESAF.
Ранее на слова главы «сливочных» отреагировал президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта также ответил на недавние заявления своего коллеги из мадридского «Реала».
«То, что раньше описывалось как одержимость, сегодня превратилось в острую одержимость… Одержимость “Барселоной” теперь глубоко укоренилась в сердце “Реала”, — приводит слова главы каталонского клуба FC Barcelona News.
Напомним, в 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании Негрейре. По информации СМИ, в период с 2001-го по 2018 год Негрейра получил около 7 миллиона евро за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с работой арбитров. Как ранее сообщала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы «Барселоны» конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.