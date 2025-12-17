Кубарси стал вторым самым молодым игроком «Барсы» с 100 матчами

100-й игрой за «Барселону» для Кубарси стал матч 1/16 финала Кубка Испании с «Гвадалахарой» (2:0).
Кубарси сыграл в своем юбилейном матче в возрасте всего 18 лет и 329 дней. Раньше этого показателя достиг только нападающий Ламин Ямаль, сыгравший в своем 100-м матче в возрасте 17 лет и 293 дней. Вчерашний матч с «Гвадалахарой» стал для Ямаля 125-м в составе каталонского клуба.
Пау Кубарси провел 67 матчей в чемпионате Испании, 22 встречи в Лиге чемпионов, 9 игр в Кубке Испании и две — в Суперкубке страны. За 100 игр в составе «Барселоны» Кубарси забил один гол и сделал пять результативных передач.
На данный момент в «Барселоне» выступают четыре из пяти самых молодых игроков, достигших отметки в 100 матчей за свой клуб. Кроме Ямаля и Кубарси это полузащитники Гави (19 лет и 84 дня) и Педри (20 лет и 66 дней).
После победы над «Гвадалахарой» «Барселона», которая является действующим победителем Кубка Испании, вышла в ⅛ финала.
В текущем сезоне Ла Лиги подопечные Ханси Флика занимают первое место в турнирной таблице с 43 баллами. Сине-гранатовые опережают идущий на втором месте мадридский «Реал» на четыре очка.