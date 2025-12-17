Кубарси стал вторым самым молодым игроком «Барсы» с 100 матчами

Кубарси сыграл в своем юбилейном матче в возрасте всего 18 лет и 329 дней. Раньше этого показателя достиг только нападающий Ламин Ямаль, сыгравший в своем 100-м матче в возрасте 17 лет и 293 дней. Вчерашний матч с «Гвадалахарой» стал для Ямаля 125-м в составе каталонского клуба.