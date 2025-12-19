Нигматуллин — о Сафонове: Такое случается раз в сто лет

«Когда румынский вратарь Хельмут Дукадам отбил четыре пенальти, это стало поразительным для всех. Такое случается раз в сто лет, что вратарь отбивает четыре пенальти подряд на таком высоком уровне! Если ван дер Сар, Шмейхель, Кан или Доннарумма такое бы сделали, я бы сказал, что они красавцы и легенды. Но когда такое вытворил Сафонов, то я удивился. Порадовался за российскую вратарскую школу. Не каждый вратарь бывает в ситуации, в которой оказался Сафонов, чтобы установить рекорд. Он всю карьеру был основным футболистом, здесь не играет более 20 матчей и сидит под Шевалье, который не впечатляет», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.