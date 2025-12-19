Нигматуллин — о Сафонове: Такое случается раз в сто лет

17 декабря «ПСЖ» победил «Фламенго» в серии пенальти (1:1, 2:1) и завоевал Межконтинентальный кубок. Сафонов отразил четыре удара в серии послематчевых 11‑метровых и был признан лучшим игроком матча.
Руслан Нигматуллин отметил уникальность подобного достижения, подчеркнув, что отражение четырех пенальти подряд на таком уровне — редчайшее событие в мировом футболе.
«Когда румынский вратарь Хельмут Дукадам отбил четыре пенальти, это стало поразительным для всех. Такое случается раз в сто лет, что вратарь отбивает четыре пенальти подряд на таком высоком уровне! Если ван дер Сар, Шмейхель, Кан или Доннарумма такое бы сделали, я бы сказал, что они красавцы и легенды. Но когда такое вытворил Сафонов, то я удивился. Порадовался за российскую вратарскую школу. Не каждый вратарь бывает в ситуации, в которой оказался Сафонов, чтобы установить рекорд. Он всю карьеру был основным футболистом, здесь не играет более 20 матчей и сидит под Шевалье, который не впечатляет», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.
«Здорово, что Матвей не отпустил руки и развивался. Он стал отличным активом для “ПСЖ”, что приносит титулы. Сравнить с Яшиным или Акинфеевым? Всех сравнивают, меня тоже сравнивали. Естественно, его сейвы были в стиле легенд на мировом уровне. Об этом говорил весь мир! Пусть Сафонов задаст новый тренд и все играют в его стиле», — добавил Нигматуллин.
Для 26‑летнего Сафонова это шестой трофей в составе «ПСЖ». Он перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. Ранее вместе с клубом россиянин выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.