Рафинья после финала: Если бы не Флик, я бы ушел из «Барселоны»

«Это был важный финал. Матчи против “Реала” всегда потрясающие. Мы сыграли именно так, как хотели. Очень горжусь. Сыграли чрезвычайно здорово, контролировали мяч и игру. В конце концов, все футболисты провели встречу так, как мы желали. Было непросто, бились как команда — это впечатляет.



Рафинья? Его менталитет восхищает, у нас есть и другие такие игроки, а он влияет на всю команду. Он упустил первый момент, но воспользовался вторым и дал нам преимущество. Мы были под серьезным давлением, как вы могли видеть», — приводит слова Флика Marca.