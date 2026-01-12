Ричмонд
Рафинья после финала: Если бы не Флик, я бы ушел из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик и лучший игрок матча Рафинья прокомментировали победу сине-гранатовых над мадридским «Реалом» в финале Суперкубка Испании (3:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, встреча, которая прошла в Саудовской Аравии, завершилась победой «Барселоны» со счетом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Рафинья (36-я и 72-я минуты) и Роберт Левандовски (45+4). У проигравших отличились Винисиус (45+2) и Гонсало Гарсия (45+6).

«Это был важный финал. Матчи против “Реала” всегда потрясающие. Мы сыграли именно так, как хотели. Очень горжусь. Сыграли чрезвычайно здорово, контролировали мяч и игру. В конце концов, все футболисты провели встречу так, как мы желали. Было непросто, бились как команда — это впечатляет.

Рафинья? Его менталитет восхищает, у нас есть и другие такие игроки, а он влияет на всю команду. Он упустил первый момент, но воспользовался вторым и дал нам преимущество. Мы были под серьезным давлением, как вы могли видеть», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» впервые в истории выиграла три финала подряд у «Реала». В прошлом году каталонский клуб одержал победу в Суперкубке Испании (5:2) и выиграл Кубок страны (3:2 доп. вр.).

29-летний Рафинья, которого организаторы признали лучшим игроком матча, поделился впечатлениями от финала Суперкубка Испании.

«Самое важное сегодня — то, что команда вернулась во втором тайме сосредоточенной… Мы сделали то, что должны были сделать. Если бы Флик не пришел, я бы ушел из “Барселоны”. Он все изменил. Он сказал мне, что я буду важен. Это то, что нужно игроку — уверенность», — заявил бразильский футболист на послематчевой пресс-конференции.

«Барселона» с 16 трофеями является рекордсменов Суперкубка Испании. «Реал» занимает второе место по этому показателю с 13 титулами.