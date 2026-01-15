Карвахаль: «Реал» достиг дна

«Реал» уступил клубу, идущему на 17-м месте в Сегунде. По ходу матча «сливочные» дважды отыгрывались, пропустив решающий гол на четвертой добавленной минуте.
«Сегодня мы достигли дна. Команда из Сегунды выбила нас из турнира — и я поздравляю их. С завтрашнего дня мы должны быть самокритичны как индивидуально, так и командно. У нас еще есть время, чтобы переломить ход сезона.
Впереди два фантастических турнира, в которых нам предстоит бороться. Команда сейчас не в лучшей форме, и нам нужно усердно работать. Мы должны выкладываться на полную. Мы также приносим извинения болельщикам. Мы — и я лично — не соответствуем уровню и ожиданиям клуба. Обещаем отдавать все силы в играх в течение следующих нескольких месяцев, чтобы изменить ситуацию», — сказал Карвахаль.
Этот матч был первым для «сливочных» под руководством Альваро Арбелоа, который в начале недели сменил Хаби Алонсо после поражения в Суперкубке Испании от «Барселоны» (2:3).
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка. В субботу, 17 января, «сливочные» дома сыграют против «Леванте». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.