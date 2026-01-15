Карвахаль: «Реал» достиг дна

«Сегодня мы достигли дна. Команда из Сегунды выбила нас из турнира — и я поздравляю их. С завтрашнего дня мы должны быть самокритичны как индивидуально, так и командно. У нас еще есть время, чтобы переломить ход сезона.



Впереди два фантастических турнира, в которых нам предстоит бороться. Команда сейчас не в лучшей форме, и нам нужно усердно работать. Мы должны выкладываться на полную. Мы также приносим извинения болельщикам. Мы — и я лично — не соответствуем уровню и ожиданиям клуба. Обещаем отдавать все силы в играх в течение следующих нескольких месяцев, чтобы изменить ситуацию», — сказал Карвахаль.