В Португалии подожгли статую Криштиану Роналду: видео

По информации источника, инцидент произошел 20 января рядом с музеем Криштиану Роналду CR7. Злоумышленник облил статую воспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Он опубликовал видео в соцсетях с подписью: «Это последнее предупреждение Бога для Криштиану». Полиция Мадейры заявила, что личность подозреваемого уже установлена.
«Автор преступления определен, он уже был замешан в подобных инцидентах ранее», — приводит слова источника в правоохранительных органах Goal.
В описании к профилю нарушителя в соцсетях написано, что он фристайл-артист.
Бронзовая статуя высотой около 2,4 м была установлена в 2014 году на портовой площади Праса-ду-Мар при личном участии Роналду. Однако в 2016 году ее пришлось убрать, после того как фанаты Лионеля Месси нанесли на монумент имя аргентинского футболиста. Сейчас статуя стоит перед музеем Криштиану Роналду CR7.
40-летний Криштиану Роналду выступает за клуб из Саудовской Аравии «Аль Наср». В составе сборной Португалии нападающий играет с 2003 года. За национальную команду он провел 226 матчей во всех турнирах, в которых забил 143 гола и сделал 46 результативных передач.