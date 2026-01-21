В Португалии подожгли статую Криштиану Роналду: видео

Бронзовая статуя высотой около 2,4 м была установлена в 2014 году на портовой площади Праса-ду-Мар при личном участии Роналду. Однако в 2016 году ее пришлось убрать, после того как фанаты Лионеля Месси нанесли на монумент имя аргентинского футболиста. Сейчас статуя стоит перед музеем Криштиану Роналду CR7.