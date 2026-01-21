Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.85
П2
2.18
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.76
П2
5.07
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.50
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.74
П2
4.94
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.95
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.99
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.18
П2
1.42

В Португалии подожгли статую Криштиану Роналду: видео

Неизвестный мужчина поджег статую игрока сборной Португалии и клуба «Аль Наср» Криштиану Роналду, которая установлена в городе Фуншал на острове Мадейра, сообщает газета Correio da Manha.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

По информации источника, инцидент произошел 20 января рядом с музеем Криштиану Роналду CR7. Злоумышленник облил статую воспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Он опубликовал видео в соцсетях с подписью: «Это последнее предупреждение Бога для Криштиану». Полиция Мадейры заявила, что личность подозреваемого уже установлена.

«Автор преступления определен, он уже был замешан в подобных инцидентах ранее», — приводит слова источника в правоохранительных органах Goal.

В описании к профилю нарушителя в соцсетях написано, что он фристайл-артист.

Бронзовая статуя высотой около 2,4 м была установлена в 2014 году на портовой площади Праса-ду-Мар при личном участии Роналду. Однако в 2016 году ее пришлось убрать, после того как фанаты Лионеля Месси нанесли на монумент имя аргентинского футболиста. Сейчас статуя стоит перед музеем Криштиану Роналду CR7.

40-летний Криштиану Роналду выступает за клуб из Саудовской Аравии «Аль Наср». В составе сборной Португалии нападающий играет с 2003 года. За национальную команду он провел 226 матчей во всех турнирах, в которых забил 143 гола и сделал 46 результативных передач.