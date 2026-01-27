Источник: «Бавария» начала переговоры о продлении контракта с Кейном

32-летний Харри Кейн перешел в «Баварию» летом 2023 года из «Тоттенхэма». Футболист провел за клуб из Мюнхена 126 матчей во всех турнирах, в которых забил 119 голов и сделал 30 результативных передач. Вместе с «Баварией» Кейн выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. Кейн дважды стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.