Источник: «Бавария» начала переговоры о продлении контракта с Кейном

Мюнхенская «Бавария» ведет переговоры о продлении трудового соглашения с нападающим клуба Харри Кейном, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, футболист не думает о переходе в другой клуб и хочет остаться в «Баварии». Также Плеттенберг приводит цитату спортивного директора клуба Макса Эберля: «Мы ведем переговоры с Харри».

Действующий контракт форварда заканчивается летом 2027 года.

32-летний Харри Кейн перешел в «Баварию» летом 2023 года из «Тоттенхэма». Футболист провел за клуб из Мюнхена 126 матчей во всех турнирах, в которых забил 119 голов и сделал 30 результативных передач. Вместе с «Баварией» Кейн выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. Кейн дважды стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.

Ранее Кейн обошел Филиппо Индзаги по голам в Лиге чемпионов. Футболист вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров турнира. На счету англичанина 47 голов.

В текущем сезоне «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги с 50 очками, опережая ближайшего преследователя дортмундскую «Боруссию» на восемь баллов. В Лиге чемпионов «Бавария» за один тур до окончания общего этапа обеспечила себе выход в ⅛ финала турнира.