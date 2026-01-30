Журналист L'Equipe: Сафонов стал первым номером «ПСЖ»

«Ситуация с основным вратарем в “ПСЖ” изменилась. Луис Энрике сделал очень четкий и ясный выбор в игре против “Ньюкасла”. Теперь в важных матчах Матвей — первый номер “ПСЖ”. Но ему нужно быть максимально осторожным — с Луисом Энрике возможно все что угодно. Если Матвей будет часто ошибаться или чем-то расстроит Энрике, то он тут же вернется на скамейку. Луис Энрике — по-хорошему сумасшедший, от него можно ожидать чего угодно», — заявил Делом в интервью «РБ-Спорт».