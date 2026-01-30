Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.91
П2
3.55
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.22
X
2.96
П2
4.14
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.32
П2
7.50
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.20
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
3
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
1
:
Бранн
0
П1
X
П2

Журналист L'Equipe: Сафонов стал первым номером «ПСЖ»

Журналист французского спортивного издания L'Equipe Уго Делом прокомментировал возвращение российского вратаря Матвея Сафонова в основной состав французского «ПСЖ».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В среду, 28 января, Сафонов провел 90 минут в матче Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла» (1:1), вернувшись в состав после перелома руки.

«Ситуация с основным вратарем в “ПСЖ” изменилась. Луис Энрике сделал очень четкий и ясный выбор в игре против “Ньюкасла”. Теперь в важных матчах Матвей — первый номер “ПСЖ”. Но ему нужно быть максимально осторожным — с Луисом Энрике возможно все что угодно. Если Матвей будет часто ошибаться или чем-то расстроит Энрике, то он тут же вернется на скамейку. Луис Энрике — по-хорошему сумасшедший, от него можно ожидать чего угодно», — заявил Делом в интервью «РБ-Спорт».

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 миллионов евро. Он провел за «ПСЖ» 22 матча, в которых пропустил 17 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В воскресенье, 1 февраля, «ПСЖ» в чемпионате Франции на выезде сыграет против «Страсбура». Начало матча — в 22:45 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше