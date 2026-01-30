Журналист L'Equipe: Сафонов стал первым номером «ПСЖ»

В среду, 28 января, Сафонов провел 90 минут в матче Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла» (1:1), вернувшись в состав после перелома руки.
«Ситуация с основным вратарем в “ПСЖ” изменилась. Луис Энрике сделал очень четкий и ясный выбор в игре против “Ньюкасла”. Теперь в важных матчах Матвей — первый номер “ПСЖ”. Но ему нужно быть максимально осторожным — с Луисом Энрике возможно все что угодно. Если Матвей будет часто ошибаться или чем-то расстроит Энрике, то он тут же вернется на скамейку. Луис Энрике — по-хорошему сумасшедший, от него можно ожидать чего угодно», — заявил Делом в интервью «РБ-Спорт».
Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 миллионов евро. Он провел за «ПСЖ» 22 матча, в которых пропустил 17 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В воскресенье, 1 февраля, «ПСЖ» в чемпионате Франции на выезде сыграет против «Страсбура». Начало матча — в 22:45 по московскому времени.