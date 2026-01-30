Звездный испанец продлил контракт с «Барселоной»

Предыдущее соглашение Лопеса было до 2029 года. 22-летний испанец является воспитанником «Барселоны» и выступает в основном составе клуба с лета 2023 года. На ланный момент он провел 26 матчей за каталонцев в сезоне и забил 10 мячей. За всю карьеру в рамках клуба он сыграл 114 матчей и сделал 29 голов в составе основной команды.