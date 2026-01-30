Звездный испанец продлил контракт с «Барселоной»

Полузащитник Фермин Лопес продлил соглашение с «Барселоной» до 2031 года. Об этом сообщает каталонский клуб в своих соцсетях.
Предыдущее соглашение Лопеса было до 2029 года. 22-летний испанец является воспитанником «Барселоны» и выступает в основном составе клуба с лета 2023 года. На ланный момент он провел 26 матчей за каталонцев в сезоне и забил 10 мячей. За всю карьеру в рамках клуба он сыграл 114 матчей и сделал 29 голов в составе основной команды.
Полузащитник провел пять игр в составе сборной Испании. Он является чемпионом Европы 2024 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 70 миллионов евро.
По данным СМИ, сумма отступных по новому контракту игрока центра поля составляет 500 миллионов евро.
В турнирной таблице «Барселона» сейчас занимает первое место с 52 баллами на счету, всего на один балл отстает «Реал Мадрид».