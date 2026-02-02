«Барселона» потеряла Рафинью на неделю

Пресс-служба «Барселоны» сделала заявление о состоянии нападающего Рафиньи. 31 января в матче чемпионата Испании против «Эльче» (3:1) бразилец был заменен из-за дискомфорта в мышцах.
После медицинского обследования врачи каталонского клуба диагностировали у Рафиньи растяжение приводящей мышцы бедра. Форвард не поможет сине-гранатовым в кубковом матче против «Альбасете», который состоится во вторник, 3 февраля. Через неделю 29-летний бразилец вернется в строй.
Ранее «Альбасете» выбил «Реала» из розыгрыша Кубка Короля, одолев «сливочных» со счетом 3:2.
Рафинья в текущем сезоне забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 22 матчах за «Барселону». Команда Ханса‑Дитера Флика с 55 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги.