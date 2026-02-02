Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.48
X
3.30
П2
2.02
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.58
П2
4.80
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.11
П2
2.91
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2

«Барселона» потеряла Рафинью на неделю

Как сообщила пресс-служба «Барселоны» в соцсетях, у футболиста диагностирована перегрузка приводящей мышцы правой ноги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Пресс-служба «Барселоны» сделала заявление о состоянии нападающего Рафиньи. 31 января в матче чемпионата Испании против «Эльче» (3:1) бразилец был заменен из-за дискомфорта в мышцах.

После медицинского обследования врачи каталонского клуба диагностировали у Рафиньи растяжение приводящей мышцы бедра. Форвард не поможет сине-гранатовым в кубковом матче против «Альбасете», который состоится во вторник, 3 февраля. Через неделю 29-летний бразилец вернется в строй.

Ранее «Альбасете» выбил «Реала» из розыгрыша Кубка Короля, одолев «сливочных» со счетом 3:2.

Рафинья в текущем сезоне забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 22 матчах за «Барселону». Команда Ханса‑Дитера Флика с 55 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги.