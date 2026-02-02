«Барселона» потеряла Рафинью на неделю

После медицинского обследования врачи каталонского клуба диагностировали у Рафиньи растяжение приводящей мышцы бедра. Форвард не поможет сине-гранатовым в кубковом матче против «Альбасете», который состоится во вторник, 3 февраля. Через неделю 29-летний бразилец вернется в строй.