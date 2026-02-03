Ричмонд
Появилась информация о будущем тер Штегена после травмы

Накануне арендованный «Жироной» у «Барселоны» голкипер Марк-Андре тер Штеген получил травму из-за которой пропустит несколько месяцев.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

33-летний тер Штеген получил повреждение задней поверхности бедра. В СМИ сообщали, что травма может привести к досрочному расторжению договора аренды и возвращению голкипера в «Барселону».

По информации журналиста Mundo Deportivo Фернандо Поло, в «Барселоне» подтвердили, что договор аренды немецкого футболиста будет действовать до июня. Отмечается, что тер Штеген может проходить реабилитацию на базе сине-гранатовых.

В нынешнем сезоне тер Штеген из-за проблем со спиной и коленом провел лишь один матч — в декабре в Кубке Испании против «Гвадалахары» (2:0), выступающей в третьем по силе дивизионе страны. В этом сезоне первым вратарем каталонского клуба является Жоан Гарсия.

Марк-Андре тер Штеген перешел в «Барселону» летом 2014 года из менхенгладбахской «Боруссии» за €12 млн. За 11,5 лет он провел за сине-гранатовых 422 матча, в которых пропустил 416 мячей и 175 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с командой голкипер стал шестикратным чемпионом Испании и победителем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В качестве вратаря сборной Германии тер Штеген взял бронзу чемпионата Европы 2016 года.