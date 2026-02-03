Ричмонд
Бензема обратился к «Аль-Иттихаду» после перехода в «Аль-Хиляль»

Французский нападающий Карим Бензема подвел итог своего выступления за «Аль-Иттихад».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее стало известно, что Бензема перешел из «Аль-Иттихада», за который выступал с 2023 года, в другой клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

— «Аль-Иттихад», эта глава подходит к концу, но уважение и благодарность останутся навсегда. Спасибо клубу, персоналу, моим товарищам по команде и особенно болельщикам за теплый прием, любовь и энергию, которую вы мне дарили каждый день.

Этот путь дал мне очень многое, как в личном, так и в профессиональном плане. Я ухожу с высоко поднятой головой, гордясь тем, что носил эти цвета, и всем тем, что мы разделили. Желаю вам всего наилучшего в будущем. С уважением, КБ, — говорится в сообщении Бензема в соцсетях.

В конце января издание L'Equipe сообщило, что Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад», поскольку клуб предложил нападающему контракт с пониженной зарплатой.

Бензема провел за «Аль-Иттихад» 83 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и сделал 17 результативных передач. Вместе с клубом француз стал победителем чемпионата Саудовской Аравии в сезоне-2024/25.