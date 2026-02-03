Гвардиола недоволен тем, что «Манчестер Сити» мало тратит

«Мне немного грустно и я расстроен, потому что по чистым тратам за последние пять лет “Сити” занимает лишь седьмое место в Премьер-лиге. Я хочу, чтобы мы были первыми. Я не понимаю, почему клуб не тратит больше денег. В прошлом мы побеждали, потому что много тратили. Теперь шесть команд обязаны выигрывать Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии, потому что за последние пять лет они потратили больше нас. Это факты. Удачи шести командам, которые опережают нас по чистым затратам за последние пять лет, погнали! Я жду», — приводит слова Гвардиолы The Touchline в соцсетях.