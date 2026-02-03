Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.18
П2
2.60
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

Гвардиола недоволен тем, что «Манчестер Сити» мало тратит

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трансферной политике клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мне немного грустно и я расстроен, потому что по чистым тратам за последние пять лет “Сити” занимает лишь седьмое место в Премьер-лиге. Я хочу, чтобы мы были первыми. Я не понимаю, почему клуб не тратит больше денег. В прошлом мы побеждали, потому что много тратили. Теперь шесть команд обязаны выигрывать Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии, потому что за последние пять лет они потратили больше нас. Это факты. Удачи шести командам, которые опережают нас по чистым затратам за последние пять лет, погнали! Я жду», — приводит слова Гвардиолы The Touchline в соцсетях.

Согласно данным Transfermarkt, с сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» потратил 1,10 миллиарда евро.

По данным СМИ, Гвардиола летом может покинуть английский клуб. В число потенциальных преемников испанского специалиста, согласно информации инсайдеров, входят Хаби Алонсо, Энцо Мареска и Сеск Фабрегас.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. За время его работы клуб шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии, четырежды покрывал победы в Кубке английской лиги, а в 2023 году команда под его руководством завоевала титул Лиги чемпионов.