Гвардиола недоволен тем, что «Манчестер Сити» мало тратит

«Мне немного грустно и я расстроен, потому что по чистым тратам за последние пять лет “Сити” занимает лишь седьмое место в Премьер-лиге. Я хочу, чтобы мы были первыми. Я не понимаю, почему клуб не тратит больше денег. В прошлом мы побеждали, потому что много тратили. Теперь шесть команд обязаны выигрывать Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии, потому что за последние пять лет они потратили больше нас. Это факты. Удачи шести командам, которые опережают нас по чистым затратам за последние пять лет, погнали! Я жду», — приводит слова Гвардиолы The Touchline в соцсетях.
Согласно данным Transfermarkt, с сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» потратил 1,10 миллиарда евро.
По данным СМИ, Гвардиола летом может покинуть английский клуб. В число потенциальных преемников испанского специалиста, согласно информации инсайдеров, входят Хаби Алонсо, Энцо Мареска и Сеск Фабрегас.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. За время его работы клуб шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии, четырежды покрывал победы в Кубке английской лиги, а в 2023 году команда под его руководством завоевала титул Лиги чемпионов.