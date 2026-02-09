Луис Энрике назвал Матвея Сафонова невероятным вратарем

Место в воротах парижан вновь занял российский вратарь Матвей Сафонов, который в третий раз в сезоне сыграл на ноль, отразив все три удара в створ ворот.
«Мне повезло иметь трех невероятных вратарей: Люка Шевалье, Ренато и сейчас Мотя Сафонов. Три вратаря очень высокого уровня. И важнее, чем говорить индивидуально о том, что они показывают, то, чтобы все трое были готовы помочь команде в любом матче», — сказал Энрике на послематчевой пресс-конференции.
Нынешний сезон в качестве первого номера «ПСЖ» начинал француз Люка Шевалье, который провел 26 матчей и пропустил 28 мячей. В начале декабря Сафонов сумел вытеснить его из состава на четыре матча, после чего россиянин выбыл на пять недель из-за перелома руки. Восстановившись в конце января, Сафонов вновь вернулся в ворота парижской команды.
19-летний Ренато Марин является третьим вратарем «ПСЖ». На его счету один матч во взрослом футболе — в 1/32 финала Кубка Франции против «Фонтене» (4:0) из пятого французского дивизиона.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за парижан 24 матча, в которых пропустил 18 мячей и десять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя в лице «Ланса» на два балла. В пятницу, 13 февраля, парижане на выезде сыграют против «Ренна». Начало матча — в 21:00 по московскому времени.
Луис Энрике
Роберто Де Дзерби
Усман Дембеле
(Нуну Мендеш)
12′
Усман Дембеле
(Сенни Маюлу)
37′
Факундо Медина
64′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
66′
Ли Кан Ин
(Сенни Маюлу)
74′
39
Матвей Сафонов
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
9′
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
59′
75′
21
Люка Эрнандез
10
Усман Дембеле
75′
27
Педро Фернандес
14
Дезире Дуэ
62′
7
Хвича Кварацхелия
29
Брэдли Барколя
68′
19
Ли Кан Ин
24
Сенни Маюлу
75′
9
Гонсалу Рамуш
1
Джеффри де Ланге
32
Факундо Медина
5
Леонардо Балерди
90+1′
22
Тимоти Веа
33
Эмерсон
82′
9
Амин Гуири
27
Квинтен Тимбер
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
28
Бенжамен Павар
62′
8
Химад Абделли
11
Итан Нванери
46′
14
Игор Пайшан
10
Мэйсон Гринвуд
80′
26
Билаль Надир
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти