Самые богатые спортсмены, которые ведут неожиданно скромную жизнь

Спортивная карьера часто приносит контракты на десятки миллионов долларов, рекламные сделки и статус мировой звезды. При этом далеко не все чемпионы превращают успех в демонстрацию роскоши. Некоторые выбирают закрытую жизнь, проводят свободное время с семьей, вкладываются в благотворительность и стараются вести привычную жизнь вне медийного шума. Вспоминаем спортсменов, которые показывают: высокий доход может сочетаться с довольно скромным образом жизни.
Лионель Месси — жизнь без показной роскоши
Лионель Месси за карьеру заработал более одного миллиарда долларов — сюда входят контракты с клубами, рекламные сделки и личные проекты. Несмотря на статус одного из самых богатых футболистов мира, аргентинец известен спокойным и закрытым образом жизни. В его соцсетях гораздо чаще появляются фотографии с женой Антонеллой и детьми, чем демонстрация дорогих покупок.
Свободное время Месси обычно проводит с семьей или близкими друзьями. Футболист давно живет по стабильному графику тренировок и семейных поездок, избегая громких светских мероприятий. Даже после перехода в американский клуб «Интер Майами» он сохранил привычный стиль жизни, который болельщики часто называют максимально приземленным для спортсмена такого уровня.
Значительная часть доходов футболиста уходит на социальные проекты. Через фонд Leo Messi Foundation он финансирует образовательные и медицинские программы для детей. По разным оценкам, футболист потратил десятки миллионов долларов на строительство медицинских центров, поддержку больниц и образовательных инициатив в Аргентине и Испании. Такой интерес к социальным проектам часто связывают с его личной историей: в детстве он страдал от дефицита гормона роста, и лечение было слишком дорогим для семьи. Возможность продолжить карьеру он получил благодаря поддержке клуба «Барселона», поэтому позже спортсмен начал активно помогать медицинским и детским программам.
Килиан Мбаппе — деньги как инструмент помощи
Килиан Мбаппе считается одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. Только контракт с «Пари Сен-Жермен» приносил ему, по разным оценкам, около 70−90 миллионов евро в год с учетом зарплаты и бонусов. Несмотря на статус суперзвезды, французский футболист редко демонстрирует роскошный образ жизни и предпочитает держать личную жизнь вне медийного шума.
Мбаппе активно участвует в социальных проектах и регулярно жертвует крупные суммы на благотворительность. После победы сборной Франции на чемпионате мира 2018 года он передал все премиальные — около 400 тысяч евро — в фонд, который помогает детям с инвалидностью заниматься спортом. Позже футболист продолжил сотрудничество с различными образовательными и социальными инициативами.
В интервью Мбаппе не раз говорил, что воспринимает деньги как возможность помогать другим и развивать проекты, которые дают детям шанс реализовать себя через спорт.
Роджер Федерер — ставка на семью и помощь детям
Роджер Федерер за карьеру заработал более 1,3 миллиарда долларов, включая призовые и долгосрочные рекламные контракты. Несмотря на статус одного из самых узнаваемых спортсменов мира, теннисист всегда избегал показной роскоши и редко появлялся на светских хрониках. Большую часть времени он проводил с семьей — вместе с супругой Миркой Федерер он воспитывает четверых детей.
Федерер давно сосредоточился на благотворительности через Roger Federer Foundation. Фонд помогает развивать образовательные программы для детей в странах Африки и Швейцарии. По данным организации, проекты фонда уже поддержали образование более двух миллионов детей, а общий объем вложенных средств оценивается в десятки миллионов долларов.
Тим Данкан — самый закрытый чемпион НБА
Тим Данкан считается одним из самых титулованных игроков в истории НБА — за карьеру он заработал около 240 миллионов долларов только на контрактах с «Сан-Антонио Сперс». Несмотря на статус суперзвезды, баскетболист всегда отличался максимально закрытым образом жизни и практически не участвовал в светских мероприятиях.
Данкан редко давал громкие интервью и почти не демонстрировал личную жизнь. Свободное время он предпочитал проводить с семьей и заниматься личными увлечениями — например, баскетболист известен любовью к видеоиграм и автомобильной механике. Такой образ резко отличался от привычного медийного стиля звезд НБА.
После завершения игровой карьеры Данкан продолжил держаться вдали от публичности и сосредоточился на работе с молодежными программами и тренерской деятельности. Его стиль жизни укрепил репутацию спортсмена, который всегда ставил профессионализм и личный комфорт выше публичного внимания и демонстрации богатства.