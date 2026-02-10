Самые богатые спортсмены, которые ведут неожиданно скромную жизнь

Значительная часть доходов футболиста уходит на социальные проекты. Через фонд Leo Messi Foundation он финансирует образовательные и медицинские программы для детей. По разным оценкам, футболист потратил десятки миллионов долларов на строительство медицинских центров, поддержку больниц и образовательных инициатив в Аргентине и Испании. Такой интерес к социальным проектам часто связывают с его личной историей: в детстве он страдал от дефицита гормона роста, и лечение было слишком дорогим для семьи. Возможность продолжить карьеру он получил благодаря поддержке клуба «Барселона», поэтому позже спортсмен начал активно помогать медицинским и детским программам.