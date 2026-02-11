«Реал» вышел из Суперлиги. Проект прекратил существование

Клуб из Мадрида ранее наиболее активно продвигал идею необходимости организации данного турнира.
«УЕФА, европейские футбольные клубы и мадридский “Реал” достигли соглашения на благо европейского клубного футбола. После нескольких месяцев обсуждений, проведенных в интересах европейского футбола, УЕФА, Ассоциация европейских футбольных клубов (EFC) и мадридский “Реал” объявляют о достижении соглашения о принципах, способствующих благополучию европейского клубного футбола с соблюдением принципа спортивных заслуг, с акцентом на долгосрочную устойчивость клубов и улучшение впечатлений болельщиков за счет использования технологий.
Это принципиальное соглашение также послужит для разрешения их юридических споров, связанных с европейской Суперлигой, после того как эти принципы будут реализованы и внедрены«, — сказано в сообщении на сайте “Реала”.
7 февраля от проекта нового турнира отказалась «Барселона». «Реал» оставался единственным официальным участником.
Объявление о создании нового европейского футбольного турнира было сделано в 2021 году. ФИФА, УЕФА и национальные ассоциации выступили с жесткой критикой идеи создания альтернативного турнира и пригрозили участникам санкциями. Спустя несколько дней из проекта вышли все английские клубы, а затем «Интер» и «Атлетико».