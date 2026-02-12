Вашингтон
Ловчев: я возмущен сравнениями Сафонова с Яшиным и Акинфеевым

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о выступлениях российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«Сафонов поехал в Европу, в отличие от многих. И доказывает! Доказывает, когда ему доверяют. Не так часто ему и доверяют, откровенно говоря. Но когда Сафонова ставят чуть ли не вровень с Яшиным и Акинфеевым, я этим возмущен, честно говоря.

Надо не четыре пенальти в решающей игре взять для этого, а 15 лет на уровне отыграть! Вот тогда только их можно сравнить как‑то. А пока он да, засветился в конкретной игре и в других некоторых матчах. Но пока мы даже еще не можем до конца сказать, что он самый основной вратарь “ПСЖ”. Но он талантлив, тут вопросов нет. Что с ним не прощаются и что ему доверили такой матч, когда он и отразил четыре пенальти, засверкал в нем, это говорит о многом», — сказал Ловчев.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за парижан 24 матча, в которых пропустил 18 мячей и десять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В декабре 2025 года Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Россиянин стал первым вратарем в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя в лице «Ланса» на два балла. В пятницу, 13 февраля, парижане на выезде сыграют против «Ренна». Начало матча — в 21:00 по московскому времени.