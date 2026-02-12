Ловчев: я возмущен сравнениями Сафонова с Яшиным и Акинфеевым

«Сафонов поехал в Европу, в отличие от многих. И доказывает! Доказывает, когда ему доверяют. Не так часто ему и доверяют, откровенно говоря. Но когда Сафонова ставят чуть ли не вровень с Яшиным и Акинфеевым, я этим возмущен, честно говоря.



Надо не четыре пенальти в решающей игре взять для этого, а 15 лет на уровне отыграть! Вот тогда только их можно сравнить как‑то. А пока он да, засветился в конкретной игре и в других некоторых матчах. Но пока мы даже еще не можем до конца сказать, что он самый основной вратарь “ПСЖ”. Но он талантлив, тут вопросов нет. Что с ним не прощаются и что ему доверили такой матч, когда он и отразил четыре пенальти, засверкал в нем, это говорит о многом», — сказал Ловчев.