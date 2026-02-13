Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
6.77
X
5.57
П2
1.41
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.20
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.11
П2
1.60
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.26
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.00
П2
6.24
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

«Выдающийся матч». Симеоне — о разгроме «Барселоны» 4:0

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал разгромную победу над «Барселоной» (4:0) в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я думаю, что нашим болельщикам нужны именно такие матчи. Они годами нас подталкивают нас вперед, всегда находятся рядом. Им нужны большие игры. Первый тайм мы провели очень хорошо, отлично читая игру. Действовали очень эффективно и спокойно у ворот. Первый тайм получился очень хорошим.

Мы знали, что они не сдадутся. У них есть качества, чтобы справиться с любыми проблемами. Так и начался второй тайм. У нас были моменты, в которых во втором тайме можно было сыграть лучше. Он получился не таким, как первый. Но ребята провели выдающийся матч. Мы знаем, с кем играем. Нельзя расслабляться. До ответного матча еще далеко, но сегодня мы подарили радость нашим болельщикам — они этого заслуживают», — сказал Симеоне.

«Атлетико» разгромил «Барселону» с разницей в четыре мяча впервые с марта 1989 года, когда «матрасники» в ¼ финала Кубка Испании дома обыграли «сине-гранатовых» с аналогичным счетом — 4:0.

Ответный матч пройдет в Барселоне 4 марта. Победитель двухматчевого противостояния в финале сыграет с сильнейшей командой в паре «Атлетик» — «Реал Сосьедад» (первый матч — 0:1). Финальный матч пройдет 18 или 19 апреля в Севилье на стадионе «Ла Картуха».