«Барселона» объявила о возвращении Рафиньи после травмы

Рафинья выступает за «Барселону» с 2022 года. В составе каталонского клуба 28-летний футболист провел 166 матчей во всех турнирах, в которых забил 67 голов и сделал 56 результативные передачи. Вместе с «Барселоной» футболист дважды стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны, а также выиграл Кубок Испании.