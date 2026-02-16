«Барселона» объявила о возвращении Рафиньи после травмы

Бразильский вингер сможет принять участие в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной». Игра состоится 16 февраля в 23 часа по московскому времени. В прямом эфире встречу можно посмотреть на «Матч ТВ».
Ранее испанские СМИ сообщали, вингер сине-гранатовых приступил к тренировками с основным составом команды. Однако в «Барселоне» якобы намерены поберечь его и не выпускать в стартовом составе на матч с «Жироной».
29-летний бразилец пропустил три последних матча из-за повреждения. Рафинья, в частности, пропустил первый полуфинал Кубка Испании, в котором «Барселона» с крупным счетом уступила мадридскому «Атлетико» (0:4). В текущем сезоне он провел 22 игры, забив 13 мячей и отдав пять результативных передач.
Рафинья выступает за «Барселону» с 2022 года. В составе каталонского клуба 28-летний футболист провел 166 матчей во всех турнирах, в которых забил 67 голов и сделал 56 результативные передачи. Вместе с «Барселоной» футболист дважды стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны, а также выиграл Кубок Испании.