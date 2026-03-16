Лапорта переизбран президентом «Барселоны» на третий срок

63-летний испанец набрал 68,18% голосов избирателей (32 934) и опередил своего единственного соперника Виктора Фонта, который получил 29,78% голосов (14 385). 984 бюллетеня остались незаполненными.
«Я благодарен этому замечательному клубу, где члены по-прежнему голосуют за избрание президента — это уникальное явление в мире. Особая благодарность всем членам, проголосовавшим на этом празднике гражданской гордости и духа “Барселоны”.
Члены клуба проголосовали за предложение о единстве, а не о конфронтации. Это одобрение того, что мы делаем — завершение реконструкции “Камп Ноу” и проекта Espai Barça. Спасибо всем за участие. Этот потрясающий результат придаст нам столько сил, что нас ничто не остановит. Мы продолжим защищать “Барселону” вопреки всему», — сказал Лапорта после своей победы.
Таким образом, Лапорта продолжит руководить «Барселоной» в течение следующих пяти лет — до 2031 года. Ранее он занимал пост президента «сине-гранатовых» с 2003 по 2010 год, а затем вернул себе эту должность в 2021 году.
53-летний Виктор Фонт проиграл Лапорте на вторых выборах президента «Барселоны» подряд. В своей предвыборной кампании он обещал вернуть в команду легенду клуба Лионеля Месси и заполучить в состав нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Результат оказался не таким, как мы ожидали, и мы расстроены, потому что наши ожидания и надежды были очень высокими. Жаль, что все сложилось так. Но мы принимаем итоги голосования и поздравляем избранного президента Жоана Лапорту и весь совет директоров. Посмотрим, что будет дальше, но какую бы роль мне ни отвела судьба, я продолжу отстаивать свою позицию», — сказал Фонт.
Под руководством Лапорты «Барселона» шесть раз становилась чемпионом Испании (2005, 2006, 2009, 2010, 2023, 2025), трижды выигрывала Кубок страны (2009, 2021, 2025), дважды — Лигу чемпионов (2006, 2009), а также по разу завоевывала Суперкубок УЕФА (2009) и клубный чемпионат мира (2009).
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Реала» на четыре очка. В среду, 18 марта, «сине-гранатовые» дома сыграют против «Ньюкасла» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов (первый матч — 1:1). Начало матча — в 20:45 по московскому времени.